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Danas je na društvenim mrežama objavljen skandalozan audio-snimak advokata Vladimira Tupanjca iz Crte, u kojem se čuje kako on daje instrukcije blokaderima kako da napadaju policiju i a da za to ne odgovaraju!

"Ako već morate da napadate policiju, uradite to pametno pa stavite kapuljače", govori Tupanjac na snimku.

Povodom ovog otvorenog poziva na nasilje reagovao je Vukša Dragović, lider organizacije Srpski suverenisti, koji je javno zatražio hitnu zabranu rada ove organizacije, dok javnost s pravom zahteva reakciju nadležnih organa.

- Crta na obuci daje instrukcije kako se napada policija.... Rad ove kriminalne organizacije mora da se zabrani - napisao je Dragović na Iksu.

Vukša Dragović je u prethodnom periodu označio Crtu kao jednu od najmoćnijih nevladinih (NVO) organizacija u Srbiji i javno postavio pitanje o njihovim finansijama

Dragović eksplicitno tvrdi da bez Crte "studenti i studentska lista ne bi postojali". Prema njegovim rečima, ova organizacija radi kompletnu logistiku vezanu za izbore za tu listu.

- Crta, koja se u javnosti predstavlja kao nezavisni posmatrač ovih izbora, ujedno je i zvanični predstavnik te takozvane studentske liste u Republičkoj izbornoj komisiji. Dakle, imamo posmatrača koji otvoreno podržava jednu listu, oni im organizuju celokupnu logistiku i sastavljaju listu, pa je jasno da je reč o listi nevladinih organizacija. Građani koji glasaju za njih zapravo i ne znaju kome daju glas, niti da iza svega stoje NVO strukture. Pritom, kada ih pozovemo na TV duel, gde imaju priliku da odbrane svoje stavove, oni to odbijaju. Kada treba da dođu, donesu dokumente i argumentovano objasne svoje delovanje, njih nema, sve se svodi na ličnu diskreditaciju i kriminalizaciju sagovornika - poručio je Dragović za Kurir TV.