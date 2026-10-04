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Nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija za izbore 25. oktobra, Aleksandar Vučić, sa velikog skupa u beogradskoj Areni sinoć je poručio šta je tačno prva stvar koja mora da se promeni u našoj zemlji.

- Slušamo ljude, razgovaramo sa njima, ali moramo efikasnije da rešavamo probleme građana. Ljudi su nam na prvom mestu, poručio je Vučić i dodao:

- Večeras prenosim poruku nade i poruku jedinstva. Obilazeći Srbiju i razgovarajući sa ljudima, video sam da te ljude malo ko sluša. Čak i kada ih čuju i saslušaju na lokalnom nivou, naši ljudi sa lokalnog nivoa imaju problem da dođu do velikih direktora i ministara da ih oni saslušaju. I kako god okrenete tog običnog čoveka, kog greškom nazivamo "malim", ne, to je veliki čovek, veliki čovek koji hrani, čuva, brani Srbiju. Njega malo ko čuje. I to je prva stvar koju moramo da promenimo, poručio je Vučić iz prepune Arene u koju još hiljade nisu mogle da uđu jer je već bila popunjena.

 Kurir.rs

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