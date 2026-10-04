Politika
"NA VUČIĆEVOJ STRANI SU I PUTIN I TRAMP I SI ĐINPING" Knežević pogodio u SAM CENTAR: A na blokaderskoj listi su Kurti, Picula i Milo Đukanović!
- Milan Knežević poručio je u Grockoj da 'Ujedinjena Srbija' nema alternativu i da ne postoji sila koja može da pobedi narod.
- Ocenuje da će Aleksandar Vučić biti sledeći premijer i da je na njegovoj strani, kako kaže, podrška velikih svetskih lidera.
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Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore (DNP), Milan Knežević, ocenio je da "Ujedinjena Srbija" nema alternativu.
Govoreći na skupu u Skupštini opštine Grocka, Knežević je istakao da ne postoji politička sila koja može da pobedi narod.
- Kada sam sinoć ušao u Arenu rekao sam sebi: "Postoji li politička sila, snaga, NVO, ili obaveštajna služba koja može da pobedi onaj narod koji se sinoć okupio u Areni". Ne postoji - rekao je Knežević.
Knežević je ocenio da će Aleksandar Vučić biti sledeći premijer na ponos svih građana Srbije.
- Na Vučićevoj strani su i svi globalni ćaci - i Vladimir Putin i Donald Tramp i Si Đinping, a na blokaderskoj su Aljbin Kurti, Tonino Picula i Milo Đukanović - rekao je Knežević.
Kurir.rs
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