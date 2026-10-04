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Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" zahvalio se glumcu Mikiju Manojloviću na lepim rečima koje je rekao o njemu.

- Veliko hvala Mikiju Manojloviću na lepim rečima koje je izgovorio govoreći o politici. Znam da još mnogo toga moramo da uradimo i promenimo kod sebe, ali takođe znam da zajedno i ujedinjeni možemo sve da postignemo - naveo je Vučić na Instagramu.

Podsećamo, legendarni srpski glumac Predrag Miki Manojlović u nekoliko reči složio je suštinu ko je Vučić, a ko blokaderi rekavši da je "Aleksandar Vučić De Gol srpske politike" a na to je potom dodao i Čerčila.

Time je kratko i efektno pogodio pravo u metu opisavši kako Vučić vodi spoljnu politiku a to je da — bolje ne može!

- Šta je iza tih 11 tačaka? Šta je ispod toga? Šta ćemo sa Kinom, Rusijom, EU?

- O ekonomiji da i ne pričam!

Uz podsećanje da je govorio da "ova druga strana nema program", pa upitan da li se nešto otad promenilo, Manojlović kaže:

- Nažalost, ne vidim. Bilo bi dobro da se promenilo. Jer znate, ko god da je u opoziciji, kakva god da je, ona treba da bude stvarno snažna. To obećava napredak. To govori da smo u nekom ozbiljnom procesu. Ali mi nismo. Mi očigledno da stojimo. Naša opozicija i do danas... mislim, sad neću da kažem "ovaj se bacio na opoziciju" što se nije bacio na vlast. Ali pitali ste me, pa vam kažem.

Kad je reč o opoziciji i demokratiji, mišljenja je da treba delovati kroz stranke.

- I sada, da bismo to mogli, moramo da imamo stranke. Moramo raditi kroz stranke. I osvajati glasove, i biti u parlamentu. Što jače stranke u parlamentu, to bolje svima.

- Sad će neko reći: "Vidi ovaj Miki opet Vučića tu hvali"... Pa, da vam kažem, ima razloga. Ima šta i da se hvali, ima šta i da se ne hvali. Ali, da vam kažem, ovde, u ovoj stvari, u ovoj stvari koja se zove opozicija, pa ona je najveće razočaranje za mene.

- Zar je moguće da ljudi, opozicioni ljudi, opoziciono nastrojeni ljudi koji imaju političku misao, koji žele da vode državu, koji vide kako se država vodi, koji imaju političku ideju, koji imaju političku misao razvijenu, nisu u stanju da se organizuju, da napreduju u tome.

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