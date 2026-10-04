- Na putu za Bačku Palanku, zahvalan ljudima koji su se već tamo okupili, i užasnut blokaderskim pokušajima da nas spreče da organizujemo skup i da nam oduzmu pravo na drugačije mišljenje i slobodu govora. Vidimo se uskoro, “Ujedinjena Srbija” pobeđuje! - napisao je Vučić .

U obraćanju je naveo da bi uskoro trebalo da se obrati ljudima u Bačkoj Palanci, kao i da je za njega fascinantno to da u savremeno doba, u 21. veku, postoje neki ljudi koji misle da će da spreče i da zaustave demokratiju ili glas drugih ljudi.

- Naime, danas su se u Bačkoj Palanci skupili njih 15 do 20, koji valjda hoće da ne dozvole da ja kažem šta mislim. I naspram tog što me već tamo čeka oko 3. 000 ljudi, oni stvarno misle i da sam potpuno sam, i da se ne znam šta događa, da oni mogu to da zaustave, da to mogu da spreče. A naspram tog što takve ideje nisu u takvim granicama postojale ni u najgorim totalitarnim sistemima, ni u 30-im godinama prošlog veka, slobodu da zaustavite ne možete. Ljudi koji imaju ideje, koji imaju ideologiju, ljude koji žive za to, ne možete da pobedite - poručio je Vučić u videu.