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V.d. predsednika Srbije Ana Brnabić ocenila je danas da je neverovatno je da bilo koji predstavnik, bilo koje nevladine organizacije, promoviše nasilje i nasilno rušenje ustavnog poretka, a da je još, kako je navela, neverovatnije da to uradi neko ko predstavlja "nezavisnog", "kredibilnog" posmatrača na izborima i od koga se očekuje da pruži svoju, nezavisnu i nepristrasnu, ocenu izbornih uslova.

- Cela zemlja je od strane "pravnog eksperta" CRTE Vladimira Tupanjca, mogla da čuje jasne instrukcije tokom, pretpostavljam, jedne od obuka koju pružaju učesnicima na izborima: "Ako već morate da napadate policiju, uradite to pametno, pa stavite kapuljače". Na to, umesto da se ograde i upute izvinjenje i zamole da se takve stvari ne rade, od CRTA čujemo - podrška za Tupanjca! Toliko o tome koliko je CRTA za vladavinu prava, za demokratiju, za izborne uslove, i koliko su nezavisni, objektivni i nepristrasni - napisala je ona na mreži Iks.

Brnabić je dodala da bi ovako nešto bilo najoštrije i najhitnije sankcionisano u svim onim zemljama zapadne Evrope koje, kako kaže, finansiraju CRTU.