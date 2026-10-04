"NEVEROVATNO JE DA PROMOVIŠU NASILJE" Brnabić: Pozivam građane Srbije da ne slušaju mišljenje ni ocene CRTE jer su pokazali da im je jedini cilj smena vlasti
- Ana Brnabić optužila je CRTU da promoviše nasilje i rušenje ustavnog poretka, nakon izjave njihovog pravnog eksperta Vladimira Tupanjca o napadu na policiju. Navela je da je posebno problematično što to dolazi od organizacije koja se predstavlja kao nezavisan izborni posmatrač.
- Brnabić je poručila da CRTA nije objektivna ni nepristrasna i pozvala građane Srbije da ne slušaju njene ocene i direktive. Dodala je da bi takvo ponašanje u zapadnoj Evropi bilo odmah sankcionisano.
V.d. predsednika Srbije Ana Brnabić ocenila je danas da je neverovatno je da bilo koji predstavnik, bilo koje nevladine organizacije, promoviše nasilje i nasilno rušenje ustavnog poretka, a da je još, kako je navela, neverovatnije da to uradi neko ko predstavlja "nezavisnog", "kredibilnog" posmatrača na izborima i od koga se očekuje da pruži svoju, nezavisnu i nepristrasnu, ocenu izbornih uslova.
- Cela zemlja je od strane "pravnog eksperta" CRTE Vladimira Tupanjca, mogla da čuje jasne instrukcije tokom, pretpostavljam, jedne od obuka koju pružaju učesnicima na izborima: "Ako već morate da napadate policiju, uradite to pametno, pa stavite kapuljače". Na to, umesto da se ograde i upute izvinjenje i zamole da se takve stvari ne rade, od CRTA čujemo - podrška za Tupanjca! Toliko o tome koliko je CRTA za vladavinu prava, za demokratiju, za izborne uslove, i koliko su nezavisni, objektivni i nepristrasni - napisala je ona na mreži Iks.
Brnabić je dodala da bi ovako nešto bilo najoštrije i najhitnije sankcionisano u svim onim zemljama zapadne Evrope koje, kako kaže, finansiraju CRTU.
- Ali se podrazumeva da građani Srbije sve moraju da tolerišu jer - demokratija.... Pozivam građane Srbije da ne slušaju više ni mišljenje, ocene, ili direktive CRTE, jer su više puta do sada pokazali da im je jedini cilj smena vlasti, bez obzira na narodnu volju. Zamislite da u Velikoj Britaniji ili Nemačkoj postoji nevladina organizacija koja obučava ljude kako da napadaju policiju, ako "baš moraju". Koliko bi opstala? Sat vremena nakon što bi se za to saznalo? Dva sata? Ne duže sigurno. Ovde se takvim pozivima na nasilje ponose, a oni koji ih finansiraju, svakako će nastaviti da ih finansiraju. I da uporedo pričaju o vladavini prava. Baš zbog svega toga, 25. oktobra lista ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA mora do pobede. Ne silom. Ne krađom. Glasovima ljudi koji veruju u slobodnu Srbiju - poručila je ona.