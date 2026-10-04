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Tzv. "studentska lista" ponovo je pokazala svoj navodni "plan i program" napadima usmerenim na porodicu političkog protivnika.

Naime, nalog "Blokada PFNS" na Iksu objavio je izuzetno uvredljivu poruku upućenu lideru SNS Milošu Vučeviću.

"Vučeviću, to što nisi mogao da upišeš srednju školu, ne znači da nisi imao vremena da se naučiš pristojnosti. Ali dobro, kako si ti (ne)vaspitan, isto tako si vaspitao i sina. Ne pada iver daleko od klade.", glasi objava.

Foto: Printscreen

Ovakvi potezi iznova otvaraju pitanje političkog delovanja blokaderske liste kroz lične uvrede i napade na članove porodice, umesto kroz političke stavove i argumente i konkretne planove za budućnost.

Oni takođe predstavljaju skandalozan odnos prema biračima i celokupnoj javnosti.

Dok izbegavaju javne nastupe i debate iz prostog razloga što nemaju šta da odgovore, nemaju nikakav plan i program koji bi ponudili građanima Srbije. Umesto konkretnih rešenja za ekonomiju, infrastrukturu i budućnost zemlje, javnosti nude samo prazne parole i izgovore i, u ovom slučaju, napade na porodice neistomišljenika.