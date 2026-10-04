"ŽIVIMO U ČUDNOJ ERI KADA TALOG I MULJ ISPLIVAJU NA POVRŠINU" Vučić: Oni nemaju nikakav problem sa napadom na policajce i nabijanjem kapuljača na glavu
- Vučić je komentarisao audio-snimak advokata Vladimira Tupanjca iz Crte, u kojem se navodno daju instrukcije blokaderima kako da napadaju policiju bez posledica.
- Poručio je da snimak nije demantovan i da to, po njemu, pokazuje podršku napadima na policajce i stavljanje kapuljača na glavu.
Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić komentarisao je danas skandalozan audio-snimak advokata Vladimira Tupanjca iz Crte, u kojem se čuje kako on daje instrukcije blokaderima kako da napadaju policiju i a da za to ne odgovaraju!
- Dve stvari koje sam primetio koje su važne: ne znam šta je sve tačno on govorio, ali mi je zanimljiv odgovor tog gospodina. Žurio je da ga napiše i loše ga je uradio. Loše ga je uradio. Dovoljno je bilo da samo kaže: ako već pita da li je modifikovano, nešto menjano, dovoljno je bilo, dakle, tvrdi da nije istina, to je dovoljno da kaže: to nije tačno, to nisam uradio. Očigledno je da je istinito, zato što je morao hiljadu stvari da stavi na papir da bi to opravdao. To da li je snimio ovo ili ono je mnogo manje važno, pošto sam siguran da niko nije pogazio zakon, ni od njegovih prijatelja, niti od bilo koga drugog - rekao je Vučić.
On je naveo da pretpostavlja da BIA nema resurse za tako "nevažne likove".
- Bar dok sam vodio državu, činilo mi se da ni mnogo važnije nisu mogli da prate, a kamoli tako nebitne likove. Ali, u svakom slučaju, ono što mislim da je važno, to je da on to nije demantovao. Ali nije to imalo direktnu vezu sa Crtom. Direktna veza sa Crtom postoji od reakcije gospodina Nedeljkova. I to vam pokazuje, u stvari, da oni to ne samo odobravaju, već podržavaju, da na tome rade, i da oni nemaju nikakav problem sa napadima na policajce, sa stavljanjem i nabijanjem kapuljača na glavu, i tako dalje. Živimo u vreme, u eri čudnoj, kada talog i mulj ispliva na površinu - kazao je Vučić.