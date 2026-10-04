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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić komentarisao je danas skandalozan audio-snimak advokata Vladimira Tupanjca iz Crte, u kojem se čuje kako on daje instrukcije blokaderima kako da napadaju policiju i a da za to ne odgovaraju!

- Dve stvari koje sam primetio koje su važne: ne znam šta je sve tačno on govorio, ali mi je zanimljiv odgovor tog gospodina. Žurio je da ga napiše i loše ga je uradio. Loše ga je uradio. Dovoljno je bilo da samo kaže: ako već pita da li je modifikovano, nešto menjano, dovoljno je bilo, dakle, tvrdi da nije istina, to je dovoljno da kaže: to nije tačno, to nisam uradio. Očigledno je da je istinito, zato što je morao hiljadu stvari da stavi na papir da bi to opravdao. To da li je snimio ovo ili ono je mnogo manje važno, pošto sam siguran da niko nije pogazio zakon, ni od njegovih prijatelja, niti od bilo koga drugog - rekao je Vučić.

On je naveo da pretpostavlja da BIA nema resurse za tako "nevažne likove".