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Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" došao je na skup liste u Bačkoj Palanci.

- Šta je ovo... koliko vas je! Stavio sam naočare i uopšte ne vidim kraj dole. Hvala ljudi na divnom dočeku - rekao je na početku.

- Radimo most preko Dunava, potpisali smo sa Špancima i nemojte da brinete - poručio je.

- Sve dok me mozak bude služio, ovi koji su najgori u Srbiji pobediti neće. I zato nemojte da se sekirate.

- Sav novac smo obezbedili za most. To kreće da se radi. Srbija je obezbedila novac za taj most i to hoću da znate.

- Imamo obilaznicu Novi Sad - Bačka Palanka 33 km. projektuje se, ali ja razmišljam da mi uradimo nešto više od toga, da napravimo kompletnu brzu saobraćajnicu. Sad sam vozio, nisam mogao ni za sat i 35 da stignem do Palanke, dok sve prođete, gužva svuda. Razmišljam da napravimo svuda brzu saobraćajnicu sa obilaznicom da možete lako da stignete do Novog Sada i lako da se isključite na auto-put, time su sva mesta spasena.

- Tih nekih sat ili dva dok nisam došao do ljudi, u prva mesta koja je trebalo da posetim, onako... čovek se usamljeno oseća, a onda kad sam krenuo među ljude... nikad to neću zaboraviti. Beskrajno vam hvala. Ljudi su me dočekivali sa više pažnje i ljubavi, nego kad sam bio predsednik.

Foto: Informer TV printscreen

- Pre nego što sam došao javili su mi naši ljudi iz Palanke da se skupilo njih 15-20, pa sad hoće da zvižve valjda da spreče da govorim u Bačkoj Palanci.

- Moje iskustvo u politici je ogromno. Ti ljudi ne znaju da se to nikada u Srbiji nije događalo. Niko nikada nikog nije sprečavao da drži tribine i mitinge. Mi smo uspostavili ta nepisana pravila još 90-ih godina prošlog veka. To nikad niko nikome nije radio. Morao si da poštuješ onoga koji drugačije misli. Nisi saglasan sa njim, sve drugačije misliš, sve bi drugačije uradio, to je sve u redu, ali ti da sprečavaš njegovu slobodu izražavanja - nikad. To nam se danas događa zato što je neko spolja zatrovao atmosferu u Srbiji želeći da promeni politiku Srbije na međunarodnom planu pre svega.

- Prva stvar: kome u okruženju odgovara jaka Srbija? Da li Hrvatskoj odgovara? Ne, zato sa toliko čežnje hoće da promene vlast u Srbiji. Odgovara li Sarajevu, Prištini, Aljbinu Kurtiju? Ne odgovara. Svi žele rušenje vlasti u Srbiji. A žele li oni išta dobro Srbiji, da razmislimo o tome? Kad razmislite, biće vam potpuno jasno zašto žele promenu vlasti u Srbiji. Veoma su blisko sarađivali sa Milom Đukanovićem. "Mi znamo kako, Crna Gora ko Monako".

- Jesmo li mi grešili? Nema sumnje, sam sam grešio i zato sam rekao da ćemo da krenemo u izgradnju bolnica i domova zdravlja u svih 60 lokalnih samouprava. Da svaki čovek u Bačkoj Palanci, Somboru, Subotici, svim drugim mestima ima, pa onda Beograd, Novi Sad, Niš koji su već dobili sve.

- Jesmo li uradili nešto dobro za našu zemlju? Jesmo. I zato ćemo da povećavamo penzije još više, da penzioneri još bolje mogu da žive.

Istakao je da su blokaderi pokušali da unište i uruše državu.

- Nisam čuo ništa sem floskula koje su mogle da prođu 80-ih i 90-ih godina prošlog veka.

- Šoškić je poslovao sa sobom, vašim parama, i sebi prebacivao pare na račun, vaše pare. To vam je studentska lista.

- Ne znaju ljudi šta je Bačka Palanka. Bačka Palanka nam je sačuvala Vojvodinu u Srbiji. Ona je razumela kad je bio poslednji čas, jer bi Vojvodina otišla. Oni su se ponovo probudili, isti ti autonomaši i separatisti u Vojvodini. Ko podržava studentsku listu? Nenad Čanak, Bojan Pajtić. Jesu li ti ljudi nekad nešto dobro želeli Srbiji? Nisu nikada. Nije glup Čanak, on samo želi zlo srpskoj državi. Zato on zna koga sada treba da podrži. E to mu je tzv. studenska lista. Zato što on hoće da razori Srbiju. Pajtić koji je glavni šef studentske liste, koji je postavio ovog nesrećnog Srdanovića. Reci nam nešto šta je to što ćete da uradite. Kaži "uvešćemo sankcije Rusiji", nemojte da obmanjujete narod.

- Hvala vam za veličanstveno veče ovde u Bačkoj Palanci i ne zaboravite na istorijsku ulogu Bačke Palanke u stvaranju jedinstvene Srbije. To ulazi u sve udžbenike, generacije će to da pamte, nećemo dati državu, Vojvodina je Srbija bila i biće.

- Primetili ste da poslednjih dana, kao i večeras, uvek bi hteli incidente. Oni da bi vam pokazali koliko vas mrze, imaju neku potrebu da vas gledaju onako, škrguću zubima i to je sve u redu. U poslednje vreme su počeli da pribegavaju nasilju. Počeli su da tuku žene. Tako su, videli ste onu "junačinu" što je krvnički pesnicom udario Ljiljanu Cvjetković u Novom Sadu. Problem je što niko s njihove liste nije rekao "izvinite, ovo nije naša politika", naprotiv, njihov prvi na listi je rekao: "čestitamo na svemu što ste večeras uradili".