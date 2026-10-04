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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić podsetio je danas kako je Vojislav Koštunica obećavao da neće izručivati Srbe Haškom tribunalu, ali da se to na kraju ipak dogodilo.

- Varali su narod sa Koštunicom 2000. godine. Koštunica je, podsetiću vas, u intervjuu na predstavljanju, kao predsednički kandidat, rekao: "Neću ja da izručujem Srbe Haškom tribunalu". Koštunica i Tadić, sve Srbe koji su traženi izručili su Haškom tribunalu. Kao kilo mesa. Spakovali ih u kese i izručili. Neke su čak u džakovima prebacivali sa druge strane Drine ovamo, da bi rekli kako su ih uhapsili i ne bi li ih isporučili. I šta je Srbija za to dobila? Ništa. Dobila nezavisnu Crnu Goru, i dobila, iz ugla tih zapadnih zemalja, ne iz našeg, nezavisno Kosovo. Dakle, zahvalnosti za one koji služe tuđim interesima nikada nema. Da li bi ovi sutra, kao što je Svilanović priznao, da su morali svi u Budimpešti da kažu da će Crna Gora da bude nezavisna, što je bio kondicio sine qua non, preduslov za nezavisno Kosovo? Da li će vam i sutra reći, dan posle izbora, ukoliko bi ih pobedili, "uvodimo sankcije Rusiji"? Da, odmah će reći. Da, odmah će reći, da prihvataju kakav god hoćete plan oko Kosova i Metohije, samo da Kosovo bude nezavisno, i tako dalje. I onda će vam reći: "Pa čekajte, to pitajte plenum, a mi smo sad vlada, znate, a vlada nije plenum" - rekao je Vučić.

On je naveo da upravo zato govori ljudi da je strašno važno da ljudi vide ko donosi odluke.

- Jer kad pričate o svemu tome, plenum je ništa. Niko ne zna ko je plenum. Čak niko ne zna ni tačno ko spolja naređuje tim plenumima. Nama je potrebno demokratsko odlučivanje, transparentnost, da se narod pita. Ja hoću da pitam građane. Ja hoću da pitam ljude u Srbiji. Hoću da pitam narod šta on misli o svakoj stvari, a ne da odlučuje plenum ili ne znam ko to radi - kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, zato je važno da na sledećim izborima "Ujedinjena Srbija osvoji apsolutnu većinu.