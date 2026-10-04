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Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obratio se građanima na skupu u Bačkoj Palanci.

Prilikom obraćanja, jedna neodoljiva scena ga je prekinula i oduševila sve prisutne građane.

Naime, devojčica je podigla parče papira sa nacrtanom srpskom zastavom i figurom Aleksandra Vučića, sa natpisom "Srbija pobeđuje" u uglu.

- Predsedniče, mali transparent - povikala je meštanka iz publike, a onda je skrenuta pažnja na devojčicu koja je ponosno držala crtež visoko iznad svih.

Devojčica je dobila aplauz, a predsednik je podelio svoje oduševljenje:

- Hvala ti sunce malo, hvala ti anđele! Hvala ti za taj divni poklon i za to što si uradila - kroz osmeh je odgovorio Vučić.

Foto: Printscreen Informer TV

Foto: Printscreen Informer TV

Sve o njegovom obraćanju pročitajte u našoj vesti OVDE.