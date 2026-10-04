Slušaj vest

Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obratio se građanima na skupu u Bačkoj Palanci.

Prilikom obraćanja, jedna neodoljiva scena ga je prekinula i oduševila sve prisutne građane. 

Naime, devojčica je podigla parče papira sa nacrtanom srpskom zastavom i figurom Aleksandra Vučića, sa natpisom "Srbija pobeđuje" u uglu. 

- Predsedniče, mali transparent - povikala je meštanka iz publike, a onda je skrenuta pažnja na devojčicu koja je ponosno držala crtež visoko iznad svih. 

Devojčica je dobila aplauz, a predsednik je podelio svoje oduševljenje: 

- Hvala ti sunce malo, hvala ti anđele! Hvala ti za taj divni poklon i za to što si uradila - kroz osmeh je odgovorio Vučić. 

Screenshot 2026-10-04 183529.png
Foto: Printscreen Informer TV

Screenshot 2026-10-04 183529.png
Foto: Printscreen Informer TV

Sve o njegovom obraćanju pročitajte u našoj vesti OVDE

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"ŽIVIMO U ČUDNOJ ERI KADA TALOG I MULJ ISPLIVAJU NA POVRŠINU" Vučić: Oni nemaju nikakav problem sa napadom na policajce i nabijanjem kapuljača na glavu
av5.jpg
Politika"DAN POSLE IZBORA BI UVELI SANKCIJE RUSIJI!" Vučić u Bačkoj Palanci: Nemaju problem sa napadima na policiju! Ko ste vi da nekome zabranjujete slobodu govora?!
av5.jpg
Politika"SKUPILO SE NJIH 15-20 KOJI HOĆE DA NE DOZVOLE DA JA KAŽEM ŠTA MISLIM" Vučić se oglasio na putu ka Bačkoj Palanci:Vidimo se uskoro, “Ujedinjena Srbija” pobeđuje
Aleksandar Vučić
PolitikaSCENA O KOJOJ SVI PRIČAJU! Vučić prišao i pao je samo 1 poljubac: Hvala Vam, draga Snežana, na ljubavi, podršci i poverenju! Srbiji je potrebno da je volimo
Screenshot 2026-10-04 142248.png