"HVALA TI SUNCE MALO, HVALA TI ANĐELE!" Preslatka devojčica prekinula Vučića u Bačkoj Palanci: Njen potez oduševio sve prisutne - usledio i APLAUZ! (FOTO)
- Vučić je govorio na skupu u Bačkoj Palanci kao prvi na listi 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'.
- Tokom obraćanja devojčica je podigla crtež sa srpskom zastavom i porukom 'Srbija pobeđuje', što je izazvalo aplauz među okupljenima.
Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obratio se građanima na skupu u Bačkoj Palanci.
Prilikom obraćanja, jedna neodoljiva scena ga je prekinula i oduševila sve prisutne građane.
Naime, devojčica je podigla parče papira sa nacrtanom srpskom zastavom i figurom Aleksandra Vučića, sa natpisom "Srbija pobeđuje" u uglu.
- Predsedniče, mali transparent - povikala je meštanka iz publike, a onda je skrenuta pažnja na devojčicu koja je ponosno držala crtež visoko iznad svih.
Devojčica je dobila aplauz, a predsednik je podelio svoje oduševljenje:
- Hvala ti sunce malo, hvala ti anđele! Hvala ti za taj divni poklon i za to što si uradila - kroz osmeh je odgovorio Vučić.
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Kurir.rs