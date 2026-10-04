URNEBESNO! Đilasovci ismevaju blokadere na društvenim mrežama: "Da li još uvek hoće tri poljupca?" - međusobnim ratom doveli sebe do debakla
Nedavno "potapanje" blokadera od strane Snežane Savić izjavom da oni mogu da pevaju šta hoće - ona ipak podržava samo SNS i to svim srcem, izazvala je opšti podsmeh i salve optužbi čak i među njima samima!
Nakon jučerašnjeg pojavljivanja Savićke na mitingu Srpske napredne stranke i pružanja javne podrške Aleksandru Vučiću, blokaderi su pozeleneli od muke!
Njihovi dojučerašnji saborci, a sada neprijateljska strana - tobožnja "evropska opozicija" iskoristila je ovu javnu blamažu blokadera da ih dokusuri:
"Da li studenti još uvek pevaju tri poljupca? Zna li se šta?
"Tri poljupca hoću ja. Pevajte, skačite. To vam je ona čačanska budaletina lansirala"
Ovakvi i slični komentari po društvenim mrežama su pokazatelj sada već nepobitne činjenice da blokaderi ne znaju više gde biju i da su međusobnim ratovima za fotelje sami sebe doveli do sopstvenog debakla!