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Nedavno "potapanje" blokadera od strane Snežane Savić izjavom da oni mogu da pevaju šta hoće - ona ipak podržava samo SNS i to svim srcem, izazvala je opšti podsmeh i salve optužbi čak i među njima samima!

Nakon jučerašnjeg pojavljivanja Savićke na mitingu Srpske napredne stranke i pružanja javne podrške Aleksandru Vučiću, blokaderi su pozeleneli od muke!

Njihovi dojučerašnji saborci, a sada neprijateljska strana - tobožnja "evropska opozicija" iskoristila je ovu javnu blamažu blokadera da ih dokusuri:

"Da li studenti još uvek pevaju tri poljupca? Zna li se šta?

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Foto: Instagram Printscreen

"Tri poljupca hoću ja. Pevajte, skačite. To vam je ona čačanska budaletina lansirala"

Ovakvi i slični komentari po društvenim mrežama su pokazatelj sada već nepobitne činjenice da blokaderi ne znaju više gde biju i da su međusobnim ratovima za fotelje sami sebe doveli do sopstvenog debakla!

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