Slušaj vest

Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obratio se građanima na skupu u Bačkoj Palanci, a nemila situacija ga je prekinula usred govora, zbog čega je sišao u publiku. 

Naime, ekipa Hitne pomoći je morala da reaguje zbog jedne gospođe kojoj se slošilo u gužvi, te Vučić nije časio časa, već je odmah sišao da joj pruži podršku. 

- Stanite samo! - povikao je i sišao da se pozdravi sa gospođom i da joj pruži podršku. 

- Sad bih zaplakao, imala je snage da me poljubi, a i ja nju. Hvala, majko - rekao je. 

Screenshot 2026-10-04 185340.png
Foto: Informer TV printscreen

On je potom objavio snimak na mreži Instagram, uz poruku: 

- Najsrećniji sam bio kada sam shvatio da će ova divna gospođa biti dobro. Ovoj divnoj gospođi kojoj je pozlilo na mitingu divni lekari iz Bačke Palanke odmah su ukazali pomoć, a ja sam bio najsrećniji kada sam shvatio da će biti dobro. A, još kad me je poljubila… - napisao je on.

Sve o njegovom obraćanju pročitajte u našoj vesti OVDE.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"HVALA TI SUNCE MALO, HVALA TI ANĐELE!" Preslatka devojčica prekinula Vučića u Bačkoj Palanci: Njen potez oduševio sve prisutne - usledio i APLAUZ! (FOTO)
download (1).png
Politika"ŽIVIMO U ČUDNOJ ERI KADA TALOG I MULJ ISPLIVAJU NA POVRŠINU" Vučić: Oni nemaju nikakav problem sa napadom na policajce i nabijanjem kapuljača na glavu
av5.jpg
Politika"DAN POSLE IZBORA BI UVELI SANKCIJE RUSIJI!" Vučić u Bačkoj Palanci: Nemaju problem sa napadima na policiju! Ko ste vi da nekome zabranjujete slobodu govora?!
av5.jpg
Politika"ČUVAM JEDAN METAK ZA TEBE, DRUGI NAJDRAŽEM ČLANU TVOJE PORODICE" Uhapšen muškarac zbog pretnji predsedniku Vučiću
Untitled-1.jpg