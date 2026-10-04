"STANITE SAMO!" DRAMA U BAČKOJ PALANCI! Ženi se slošilo u gužvi, Vučić prekinuo govor i sišao u publiku: Najsrećniji sam bio kada sam shvatio da će biti dobro
- Vučić je u Bačkoj Palanci prekinuo govor kada je jednoj ženi pozlilo u gužvi i odmah sišao među građane.
- Prišao joj je, pružio podršku i rekao: 'Hvala, majko!' nakon što ga je poljubila.
Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obratio se građanima na skupu u Bačkoj Palanci, a nemila situacija ga je prekinula usred govora, zbog čega je sišao u publiku.
Naime, ekipa Hitne pomoći je morala da reaguje zbog jedne gospođe kojoj se slošilo u gužvi, te Vučić nije časio časa, već je odmah sišao da joj pruži podršku.
- Stanite samo! - povikao je i sišao da se pozdravi sa gospođom i da joj pruži podršku.
- Sad bih zaplakao, imala je snage da me poljubi, a i ja nju. Hvala, majko - rekao je.
On je potom objavio snimak na mreži Instagram, uz poruku:
- Najsrećniji sam bio kada sam shvatio da će ova divna gospođa biti dobro. Ovoj divnoj gospođi kojoj je pozlilo na mitingu divni lekari iz Bačke Palanke odmah su ukazali pomoć, a ja sam bio najsrećniji kada sam shvatio da će biti dobro. A, još kad me je poljubila… - napisao je on.
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Kurir.rs