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Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obratio se građanima na skupu u Bačkoj Palanci, a nemila situacija ga je prekinula usred govora, zbog čega je sišao u publiku.

Naime, ekipa Hitne pomoći je morala da reaguje zbog jedne gospođe kojoj se slošilo u gužvi, te Vučić nije časio časa, već je odmah sišao da joj pruži podršku.

- Stanite samo! - povikao je i sišao da se pozdravi sa gospođom i da joj pruži podršku.

- Sad bih zaplakao, imala je snage da me poljubi, a i ja nju. Hvala, majko - rekao je.

Foto: Informer TV printscreen

On je potom objavio snimak na mreži Instagram, uz poruku:

- Najsrećniji sam bio kada sam shvatio da će ova divna gospođa biti dobro. Ovoj divnoj gospođi kojoj je pozlilo na mitingu divni lekari iz Bačke Palanke odmah su ukazali pomoć, a ja sam bio najsrećniji kada sam shvatio da će biti dobro. A, još kad me je poljubila… - napisao je on.

Sve o njegovom obraćanju pročitajte u našoj vesti OVDE.