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Blokaderi svojim postupcima iznova i iznova pokazuju koliko ne vole sopstvenu zemlju, a sada je osvanuo još jedan snimak koji govori u prilog tome.

Naime, u videu jedna od pristalica tzv. studentske liste, mrtva hladna, kaže kako sada u sklopu kampanje ide po raznim mestima koja joj inače ne bi palo na pamet da poseti!

Ova njena izjava problematična je na više nivoa i nameće se nekoliko logičnih pitanja: A zašto ne bi nikada otišla tamo? Šta fali srpskim selima? Šta fali provođenju odmora u svojoj zemlji, da li su građani Srbije koji su ovog leta iskoristili turističke vaučere za odmor u Srbiji bez pameti?!

I dok blokaderi nastavljaju da ponižavaju i pljuju sopstvenu zemlju, sa druge strane stiže potpuno drugačija slika.

Sa druge strane, tu je Aleksandar Vučić, koji u dva predsednička mandata nema koje mesto u Srbiji nije obišao, i to nije morao da radi zbog kampanje, već je to radio i radi zbog svog naroda.

Vučić uvek sa ponosom naglašava da, i kada ode u inostranstvo, u posetu bilo kojoj metropoli, jedva čeka da se vrati u Srbiju i da najviše voli da posećuje srpska sela i različita mesta u svojoj Srbiji.