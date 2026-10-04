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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je večeras da mnogima iz okruženja ne odgovara jaka Srbija i da mnogi žele rušenje vlasti u našoj zemlji.

- Neko je zatrovao atmosferu u Srbiji, želeći da promeni politiku Srbije na međunarodnom planu pre svega. Prvo, razmislite o dve stvari. Prva stvar: kome u okruženju odgovara jaka Srbija? Da li odgovara Hrvatskoj jaka Srbija? Pa ne odgovara, zato sa toliko čežnje, želje i strasti hoće da promene vlast u Srbiji. Odgovara li mnogima u Sarajevu, Podgorici i na drugim mestima? Unutar naše zemlje odgovara li? Odgovara li Prištini? Odgovara li Aljbinu Kurtiju? Ne odgovara - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, od Aljbina Kurtija, Mila Đukanovića, do Andreja Plenkovića, svi žele rušenje vlasti u Srbiji.

- A žele li oni išta dobro Srbiji? Da razmislimo o tome. I kad sebi date odgovor, biće vam potpuno jasno zašto žele promenu vlasti u Srbiji. Jeste li videli, osim činjenice da su veoma blisko sarađivali sa najvažnijim ljudima Mila Đukanovića, njihov prvi na listi, gospodin Srdanović. Pogledajte, oni su im uzeli slogan Mila Đukanovića od pre 30 i nešto godina: "Mi znamo kako, Crna Gora ko Monako. " E, to je slogan blokaderima ovde koji kače po bilbordima. Oni nisu mogli da smisle nešto svoje, nego su morali i slogan da dobiju od Mila Đukanovića. A vi, ljudi, razmislite zašto je to tako i ko to naređuje - rekao je Vučić.

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