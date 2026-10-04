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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se moćnom porukom večeras!

Njeno saopštenje prenosimo u celosti:

- Jedna od najkonkretnijih i, po mom mišljenju, najvažnijih političkih ideja koje smo čuli jeste najava nosioca liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandra Vučića, da će predložiti poseban zakon i poseban razvojni program za jug Srbije.

To nije mala stvar i ne odnosi se na mali broj ljudi. U pet okruga koji bi bili obuhvaćeni ovim programom — Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom i Pčinjskom — živi više od 860.000 ljudi, praktično svaki osmi stanovnik Srbije. Govorimo, dakle, o velikom delu stanovništva i teritorije naše zemlje.

A jug Srbije ima i posebnu težinu kada govorimo o odbrani zemlje. Na prostoru ovih pet okruga živi oko 36.000 boraca, prema raspoloživim podacima, oko četvrtine ukupne boračke populacije Srbije. Taj podatak snažno svedoči koliki je teret odbrane otadžbine podneo narod ovog dela Srbije.

Kada je Srbiju trebalo braniti, jug Srbije je bio tu. Zato je važno da danas, kada Srbiju treba dalje graditi i razvijati, država bude snažno uz svoj jug.

Presudno je da se ovoga puta ne govori samo o tome da "treba pomoći jugu", već o konkretnom mehanizmu: posebnom zakonu, većim državnim izdvajanjima za manje razvijene opštine, snažnijim podsticajima za nove investicije, većoj podršci poljoprivredi i većim kapitalnim ulaganjima. To je suštinska promena pristupa. Da jednom konačno i svagda fraza "što južnije — to tužnije" ostane samo fraza.

Ne možemo očekivati da se delovi Srbije koji su decenijama ekonomski zaostajali razvijaju istom brzinom ako im ponudimo potpuno iste instrumente kao najrazvijenijim sredinama. Tamo gde je razvojni jaz veći, i podrška države mora da bude veća.

Krajnji cilj svakako nije statistika, već da mlad čovek iz Vranja, Leskovca, Prokuplja, Pirota, Niša ili bilo koje manje opštine na jugu ne mora da napusti svoj kraj da bi dobio dobar posao, pristojnu platu i perspektivu za svoju porodicu.

Zato ovu najavu vidim kao jednu od najkonkretnijih političkih ideja koje smo čuli: da država posebnim zakonom stane iza dela Srbije kojem je potrebna dodatna razvojna snaga.

Jaka Srbija ne može da ima slab jug. Ako želimo ravnomerno razvijenu Srbiju, onda jug Srbije mora da dobije šansu da brže sustigne najrazvijenije delove zemlje.

Zato danas nije pitanje šta Srbija treba da pokloni svom jugu. Pitanje je šta treba da uradimo da ljudi koji tamo žive dobiju šansu koju su svojim radom, strpljenjem i odanošću ovoj zemlji odavno zaslužili.

Da se u Nišu stvara. Da se u Leskovcu radi. Da se u Vranju investira. Da se u Pirotu napreduje. Da se u Toplici ostaje. I da u svakom selu i svakoj opštini na jugu čovek može da kaže: ovde vidim budućnost svoje dece.

Jer jug nije periferija, slepo crevo, zabačeno područje. Jugoistok naše zemlje je strateški koridor cele države.

Južnjačko srce je uvek najjače kucalo za Srbiju. I vreme je da se to vidi i po životu ljudi koji tamo žive - navela je.