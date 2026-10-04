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SNS aktivistkinja Ljiljana Cvjetković večeras je u emisiji "Hit Tvit" govorila o blokaderskom nasilju, tokom kojeg je zadobila udarce u glavu i tom prilikom pala na asfalt.

Podsetimo, događaju je prethodilo to što je Ilija Srdanović prvi na blokaderskoj listi prišao pristalicama SNS koji su stajali na drugoj strani ulice mašući i šaljući im poljupce. Nakon ove provokacije došlo je do konflikta koji se završio udarcem pesnicom.

- Dogodilo se to da smo mi izašli da postavimo naš baner "Ujedinjena Srbija". Stajali smo na jednom od uglova na Futoškoj pijaci, to je Bulevar. Sa tri strane su se oni okupili, na tri ugla tog bulevara. Naravno, oni su vikali, uzvikivali, psovali.

Na pitanje kolika je to grupa bila, rekla je:

- Pa, ja sad ne mogu tačno da procenim, ali sa njegovim prilaskom, možda iza njega je bilo jedno 20-ak, 30-ak ljudi, ali je bilo još ljudi na tim mestima. Oni uglavnom to rade često, počeli su i svakodnevno, sa tim i vređanjima i napadima, a u jednom momentu je prišao Srdanović, što sam ja već pominjala, da je cinično, pokazivao poljupce.

Foto: Pink

Na pitanje voditeljke "dok nije došao, sve je bilo na nivou verbalnog sukoba?", Cvjetković je odgovorila:

- Da, sve je bilo na nivou verbalnog. Tu je veliki razmak bio između nas, tri trake s jedne, tri trake s druge strane, u kontra-smeru auta, tako da je to bilo na nekom verbalnom nivou dok on nije prišao. Onog momenta kad je on prišao, krenuli su za njim njegove pristalice, verovatno njegovi simpatizeri, oni koji njega podržavaju, i tu je došlo do, opet, verbalnog sukoba, gde smo mi pitali: "Koji je razlog da vi nama prilazite? Šta je to što više nije jasno i vama i nama?" Znači, svi znamo o čemu se radi. Tako da ja sam osetila tu pesnicu u jednom trenutku, videla sam kasnije da je pesnica, nisam znala u tom trenutku, jer nisam videla ko me napada, nisam videla ko me napao i šta me je udarilo. Nisam videla - rekla je ona.

Foto: Pink

Ona ističe da je udarac došao iz čista mira, bez ikakvog povoda.

Na informaciju da je blokader Oleg Nikolić koji ju je udario pušten iz pritvora Cvjetković kaže:

- Nije mi bilo prijatno kada sam čula da je pušten. Šta da očekujem sada kada izađem na ulicu, prođem prodavnicom. Ja sam već targetirana ranije pre godinu i po dana od strane Mirana Pogačara - istakla je ona.