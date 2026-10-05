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Milorad Dodik proglasio je sinoć pobedu SNSD na izborima u Republici Srpskoj i BiH, uz poruku da je to pobeda Republike Srpske.

Obrativši se građanima po zatvaranju birališta i proglašenju pobede, Dodik se zahvalio Aleksandru Vučiću, te američkom i ruskom predsedniku Donaldu Trampu i Vladimiru Putinu.

- U svakom slučaju, velika i impozantna pobeda. Mi ćemo nastaviti odgovorno da radimo, zahvalni svim našim prijateljima.

- Zahvaljujem se i predsedniku Vučiću i njegovoj ekipi, i želim da imaju dobar uspeh i rezultat na izborima koji dolaze. I smatramo da je za Republiku Srpsku to veoma važno, i da, u tom pogledu, verujem da ćemo ovaj val, ovaj talas, šta je, uglavnom nije riba, jel', talas, talas koji smo podigli, da će i Srbiju na taj način zapljusnuti, i da ćemo nastaviti dalje da radimo na dobrobit srpskog naroda.

- Ovo menja mnogo štošta. Ovo redefiniše političke odnose u Bosni i Hercegovini, zaključio je Dodik.

Nakon konferencije za medije u štabu je zapevao 'Ne može nam niko ništa', a potom i pesmu 'Četiri godine'.

Kurir.rs

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