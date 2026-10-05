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Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, obratio se građanima putem TikToka.

- Sve pričam danas 5. oktobra, jer su mnogi eksperimenti počeli pre 26 godina - kazao je Vučić.

- Danas vidim u Dosovskim, studentskim medijima, kažu da se čeka pobeda nad Vučićem, pošto će to da bude novi 5. oktobar. Đilas, Živković i Čanak... Da se ljudi zapitaju zašto je podržao. Čini mi se da to što se nadvija nad Srbijom nije naivno. Radi se o ozbiljnim stvarima za našu zemlju, nasilje je važna tema. Suština je u tome da neki ljudi nisu našli za shodno da kažu izvinite - kazao je.

Zahvalio se narodu na svemu što je činjeno prethodnih dana, kaže da neće to zaboraviti, i da će se boriti protiv onih koji rade za strane interese dok je živ.

- Danas imam naporan dan, večeras u Ćirilici kod Marića, uključivaću se nekad da vas zabavim a i da nerviram ove što misle da imaju pravo da okupiraju fakultete škole i da prave opštinske odbore. Sada kada pobedimo na izborima toga više neće biti.

Dodao je da će škole ostati škole, i da oni koji hoće da se bave politikom tamo neće moći to da rade.

- To je najlepša poruka koja je usklađena sa zakonima naše zemlje. Uz ogroman novac spolja neki su uspeli to da nameste kao realnost, ne pokušavam da smanjim jed, a ovo su moja izborna obećanja. Ko hoće uređenu državu, može da glasa za ujedinjenu Srbiju. Ko hoće da gasa za lenjost, uništavanje budućnosti naše dece ja ću to da prihvatim i čestitam.

On je još jednom pozvao pristalice Ujedinjene Srbije da ne prihvate nasilje nikada ni na jednom mestu.