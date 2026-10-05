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Danas se navršava 26 godina od Petog oktobra, događaja koji je označio veliki politički preokret u Srbiji, a koji je ostavio mnoge posledice o kojima se i danas polemiše.

U međuvremenu, Srbija je prošla kroz totalno drugačiji politički i ekonomski period, pa se postavlja pitanje koliko je relevantno praviti paralelnu sa 2000. godinom. Ipak, priče o novom Petom oktobru je aktuelna kroz višemesečne proteste i blokade.

1/10 Vidi galeriju Peti oktobar 2000. u Srbiji Foto: Youtube Printscreen

O razlikama Srbije tada i danas, za jutarnji program Kurir televizije, govorila je gošća Maja Gojković, članica predsedništva SNS.

Motiv mešanja stranih faktora u Srbiju

Gojković je na početku rekla da su ova dva datuma, u razdoblju od 26 godina, neuporediva zbog konteksta dešavanja, a naročito stvari koje su kulminirale pre 5. oktobra.

- U ono vreme, postojala je još Jugoslavija, a zemlja je prošla pakao i teške situacije od 90-tih, a građani su bili veoma umorni od sankcija, pritisaka, nemaštine, a nekako je i svet odustajao od podrške Jugoslaviji i poretka koji je bio u Srbiji. Bilo je i te kako uticaja određenih stranih sila, ogroman novac se slio u državu ka NVO sektoru, ali i pojedinim političkim činiocima, ne bi li se smenio režim Miloševića. Ne može da se povuče paralela sa današnjim dešavanjima u Srbiji i oko nje, jer je Srbija danas izuzetno poštovana u međunarodnoj politici i stabilna zemlja koja ima ekonomski napredak. Vidi se da ta pozicija Srbije smeta određenih stranim faktorima, pa su se ponovo umešali u situacije oko nas. Onda su krenuli u prve redove da stavljaju mlade, baš kao i sada, jer to povuče veći broj građana. To je jedina sličnost koju vidim, odnosno način rada stranih obaveštajnih službi, ali to nije specifično za naše prostore, slično se događa i u Francuskoj, Albaniji, ali i svakoj zemlji koja zasmeta politički, odnosno nešto što velikima ne odgovara - rekla je Gojković.

Ona je istakla rad Aleksandra Vučića pod kojim Srbija kontinuirano raste i razvija se, i izjavila da je to ono što pojedinim stranim faktorima smeta.

- Od preuzimanja odgovonorsti od 2012. do danas, Srbija previše napreduje, pa su im potrebni akteri koji nisu samostalni i koji ne rade sve za interes Srbije, ali i koji nisu jake ličnosti u politici, što je defakto Aleksandar Vučić. Ne treba im Vučić koji vodi računa o Srbiji, a ne da razmišlja šta velika sila misli i da kroji sudbinu naše zemlje - rekla je Gojković u studiju Kurir televizije.

03:48 Maja Gojković za Kurir: Cilj obojene revolucije jeste da unište političke stranke Izvor: Kurir televizija

"Ovde je pre dve godine počeo pokušaj obojene revolucije"

Gojković je podsetila na još nekoliko razlika današnje Srbije u odnosu na onu od pre 26 godina:

- To je tada bio izborni ciklus, a ovde je pre dve godine počeo pokušaj obojene revolucije, dakle bez izbora, pa je ulica trebalo da smeni Aleksandra Vučića, ali im to nije uspelo. Građani Srbije su ustali protiv toga, oni su zaslužni što je obojena revolucija sprečena. Kada se desio Peti oktobar, pričalo se da je Kosovo pitanje demokratije i da samo ode Milošević, a znamo šta se desilo i kako je samoproglašena nezavisnost Kosova usledila za vreme vladavine Koštunice i vlasti DS u to vreme jer je Đinđić već bio ubijen - rekla je Gojković, pa dodala:

- U drugim redovima, nema ime ko bi bio premijer, dok kod nas kažemo da će to biti Aleksandar Vučić koji na svim okupljanjima i razgovoru sa građanima priča o političkom programu i ciljevima buduće vlade, govori o rezultatima koje je postigao i šta će da radi ubuduće. Juče sam bila u Bačkoj Palanci, fascinirana sam bila veličinom skupa, a bila sam u društvu žena koje su politički neopredeljene. Međutim, nakon iznošenja njegovog programa i opasnosti koja se sprema za Vojvodinu, gospođa mi je rekla da će glasati za nas - kaže Maja Gojković.

"Nakon pada Miloševića sve je bilo teže za stanovnike Srbije" Maja Gojković je istakla da, iako se pričalo da će nakon pada Slobodana Miloševića sve biti bolje u Srbiji, to se, kako ističe nije desilo!

- To je bila velika magla, svi smo svedoci, a mladima to mogu da pričaju roditelji, bake i deke. Mi smo od 2000. do 2012. živeli u krajnjem beznađu, ekonomski je to bio jedan od najgorih perioda, stotine hiljada ljudi je ostalo bez posla zbog masovne privatizacije. Srpske banke su sve zatvorene kako bi se otvorile strane, ali ljudi su bili na ulicama, zakoni su menjani na prevaranstki način. Da ne kažem da je deo naše teritorije, Kosovo, samoproglasilo nezavisnost, a to je Evropa priznala, a jednostavno su pustili Crnu Goru da se odvoji od Srbije na diskutabilan način. Radio je ko je šta hteo sa nama jer su svoju vlast davali u ruke strancima. Ta cena je plaćena surovo. Narod nije tek tako 2012. izabrao Aleksandra Vučića, izbori su važna stvar i jedini demokratski način da proverite koju političku opciju građani žele sada i koju će političku opciju izabrati 25. oktobra. Na ovim izborima nedostaje debata od strane ljudi koji staju iza tzv. studentske liste, njima kao da je zabranjeno da razgovaraju sa Aleksandrom Vučićem - rekla je Gojković i dodala:

- Ne daju im da razgovaraju sa Vučićem jer bi tako vidljiva bila njihova bezidejnost i da veliku laž prodaju narodu. Doživećemo sunovrat ako se vrate Pajtić, Šoškić i takva ekipa. Oni su pokazali šta su imali, šta novo mogu, osim da nas uvuku u beznađe koje je prekinuto 2012. Oni neće ni debatu, a njihov nosilac liste se ponaša tako da nemam komentar. Srdanović i cela lista ignorišu narod i žele da vam pošalju poruku da obični ljudi ni ne treba da znaju kakva im se sudbina sprema i šta će se dešavati sa državom - rekla je Maja Gojković na Kurir televiziji

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