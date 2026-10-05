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Strategija balansiranja, iako izuzetno zahtevna za državu ove veličine, omogućava očuvanje vitalnih nacionalnih interesa, sprečava zavisnost od samo jednog globalnog aktera i stvara stabilan okvir za privlačenje investicija i ekonomski razvoj, koji direktno jačaju diplomatski kapacitet zemlje.

O ovim i sličnim temamma, govorili su gosti emisije "Redakcija" na Kurir televiziji, karijerni diplomata Ljiljana Nikšić i državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Ivan Bošnjak koji su naglasili da je intenzivna diplomatska ofanziva doskorašnjeg predsednika Aleksandra Vučića i bliski lični kontakti sa vodećim svetskim liderima obezbedili Srbiji poštovanje širom sveta i dosad najsnažniji međunarodni položaj i zaštitu državnih interesa.

Srbija vodi balansiranu, ali nezavisnu politku

Osvrćući se na celokupnu godinu i diplomatski bilans Srbije, državni sekretar pružio je sveobuhvatnu retrospektivu ključnih međunarodnih događaja.

- Ako se osvrnemo na Generalnu skupštinu UN u Njujorku, nastup predsednika Vučića ostao je izuzetno zapažen, kako po njegovoj pojavi, tako i po idejama koje je izneo. Kroz tu prizmu možemo posmatrati i sve njegove ostale diplomatske susrete. Srbija vodi balansiranu, ali pre svega suverenu i nezavisnu politiku - započeo je Bošnjak i dodao:

- Ono što je predsednik naglasio jeste da je za Srbiju od ključne važnosti da iskoristi razgranatu mrežu kontakata i kapilarni potencijal koji je on gradio duže od decenije. Ti lični i diplomatski odnosi krunisani su odličnim ekonomskim rezultatima, ostvarenim upravo zahvaljujući takvoj otvorenosti. To je verovatno i najveća prednost s kojom Srbija ulazi u predstojeći izborni proces.

Govoreći o temeljima na kojima počiva međunarodni ugled jedne zemlje, Bošnjak je stakao da je jaka i nezavisna spoljna politika nemoguća bez čvrste unutrašnje stabilnosti.

02:40 Ivan Bošnjak: Srbija vodi balansiranu, ali i suverenu, nezavisnu politiku Izvor: Kurir televizija

- Pred izbore je važno uporediti stanje u zemlji sa periodom pre 2012. godine, kada su vladali nestabilan kurs, inflacija i masovna otpuštanja. Sva teška vremena koja su usledila, od ekonomske konsolidacije, preko poplava i migrantske krize, do pandemije - prevazišli smo zahvaljujući stabilnoj vlasti. Srbija je danas jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji, a istovremeno je izbalansirala odnose sa Ukrajinom, što potvrđuje i poseta Volodimira Zelenskog.

Državni sekretar je naglasio da je značaj Srbije daleko veći kada se ima u vidu izuzetno težak globalni trenutak, vreme u kom se vode dva velika rata i u kom se direktno sukobljavaju vodeće svetske sile. U takvim okolnostima, vođenje stabilne politike višestruko je zahtevnije za zemlju veličine Srbije. U tom svetlu, Bošnjak je istakao da je Aleksandar Vučić opisan kao renesansni političar modernog doba, koji uspeva da najsavremenije trendove u komunikaciji, diplomatiji, nauci i ekonomiji prepozna, iskoristi i na pravi način stavi u službu državnih interesa.

Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Foto: Kurir Televizija

- On je sa najvažnijim svetskim političarima razgovarao o ključnim globalnim temama, istovremeno hvatajući korak kako bi privreda Srbije odgovorila zahtevima svetskog tržišta. Osigurao je stabilnost o kojoj govorimo, od nabavke energenata i izgradnje saobraćajne infrastrukture, do značajnih ulaganja u zdravstvo i rasta plata i penzija. Cilj je bio da Srbija, kada je u ulozi domaćina, pokaže kako izgleda pozitivan primer uspešne države, a sa druge strane, kada ide u goste i nastupa u međunarodnom javnom prostoru, da ima konkretne i merljive rezultate iza sebe.

Vučić je mudro i pažljivo gradio kontakte i međunarodne odnose"

Sa druge strane, naglašavajući ključnu važnost unutrašnje stabilnosti za međunarodni ugled zemlje, karijerni diplomata Ljiljana Nikšić istakla je da su susreti na najvišem državničkom nivou direktan pokazatelj novog geopolitičkog položaja Srbije.

- Najvažnije je održavanje ravnoteže između Istoka i Zapada, kao i dosledno sprovođenje javno proklamovane politike za koju se zalaže naš predsednik. Njegovo izlaganje i govor na Generalnoj skupštini UN bili su hrabri i časni. Diplomatija često zahteva uniformisan, rigidan govor, ali se u njegovom nastupu osećala jasna razlika, to je bio autentičan iskorak u važećem istorijskom trenutku koji će ostati zapamćen - započela je Nikšić i objasnila:

- Naša diplomatija ima bogatu tradiciju i jedna je od retkih u svetu koja zvanično obeležava svoj dan, sa tačno dokumentovanim datumom prvog diplomatskog susreta u našoj istoriji. Međutim, savremena diplomatija više nije klasična i zatvorena, ona se danas primarno odvija u javnom prostoru.

Ljiljana Nikšić karijerni diplomata Foto: Kurir Televizija

Komentarišući intenzivne kontakte sa svetskim liderima, od Donalda Trampa i Vladimira Putina, do Si Đinpinga, Ljiljana Nikšić istakla je da takvi susreti jasno pokazuju novu, znatno višu poziciju koju Srbija danas zauzima u globalnoj geopolitici. Prema njenoj oceni, doskorašnji predsednik Vučić izrastao je u državnika čiji se autoritet i profil prepoznaju na globalnom nivou, što zemlji daje težinu kakvu u međunarodnim odnosima dugo nije imala.

- Za zemlju poput Srbije, koja se nalazi na Balkanu i koja je vekovima bila eksperimentalna zona i poligon za dokazivanje interesa velikih sila na raskršću civilizacija, izrasti u ravnopravnog partnera u razgovorima sa vodećim svetskim liderima predstavlja istorijski preokret. To nimalo nije lak posao. Jednom strpljivom, mudrom i promišljenom politikom, koja počiva na preciznom prepoznavanju strateških interesa Francuske, Amerike, Kine i drugih sila - pažljivo se gradi složena arhitektura međunarodnih odnosa.Do takvih kontakata je izuzetno teško doći, a još je teže izgraditi sa njima trajno poverenje, ali Vučić je to uspeo - objasnila je Ljiljana.

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Kurir.rs