Iako svakom političkom protivniku lako može na megdan, ovaj kompliment ga je potpuno razoružao!
Politika
"LEPI STE, U PRAVOM ŽIVOTU BAŠ STE LEPI..." Vučića nijedan politički protivnik ne može da zbuni, ali ga je ovaj kompliment zatekao! Evo šta je odgovorio! VIDEO
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- Lepi ste, u pravom životu baš ste lepi... Aaa jeste, jeste, glasio je kompliment koji je danas potpuno zatekao Aleksandra Vučića, nosioca liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, koji i danas svojom škodom obilazi sever Srbije i razgovara sa narodom.
Iako svakom političkom protivniku lako može na megdan, ovaj kompliment ga je potpuno razoružao!
- Kad ti gospođa kaže da si lep, a ti ne znaš kako da reaguješ, majka ti je to poslednji put rekla pre 30 godina, našalio se Vučić uz smajlija na Instagramu.
Kurir.rs
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