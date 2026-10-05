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- Lepi ste, u pravom životu baš ste lepi... Aaa jeste, jeste, glasio je kompliment koji je danas potpuno zatekao Aleksandra Vučića, nosioca liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, koji i danas svojom škodom obilazi sever Srbije i razgovara sa narodom.

Iako svakom političkom protivniku lako može na megdan, ovaj kompliment ga je potpuno razoružao! 

- Kad ti gospođa kaže da si lep, a ti ne znaš kako da reaguješ, majka ti je to poslednji put rekla pre 30 godina, našalio se Vučić uz smajlija na Instagramu.   

 Kurir.rs

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