Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, i kandidat za budućeg premijera danas boravi u Petrovaradinu u okviru predizborne kampanje svoje liste. On je, u razgovoru sa građanima, između ostalog, govorio o političkim protivnicima i kandidatima koji se, kako je naveo, nalaze na listama opozicionih stranaka.

Vučić se posebno osvrnuo na bivšeg guvernera Narodne banke Srbije, Radovana Šoškića, kao i na Bojana Pajtića, koga je označio kao jednog od glavnih ideologa političke opcije koju kritikuje.

- Ja bih mogao mnogo da govorim o našim protivnicima, ali ne moram, samo ću u jednoj rečenici. Znate, njihov kandidat za premijera, kojeg kriju jer ga se stide, ovaj Šoškić, nam je uništio i dinar i Narodnu banku.

To je čovek koji, kad je bio guverner, vi ste se ujutro budili i pitali se, prvo koji je kurs dinara, pa tek onda koja je vremenska prognoza, pada li kiša ili sija sunce. I sad oni hoće, kao neko veliko novo lice, da nam ga vrate - rekao je Vučić.

Vučić je govorio i o predstavljanju "studentske" liste.

- Pričali su nam o tome, i koliko puta ste čuli u svom komšiluku, kad vam kažu - ma u pravu si ti, ali ja moram da budem uz svoju mladost. Na kraju, pogledajte, njihova lista je 1.750 godina starija od naše. Imate 15 lista, najstarija lista njihova.

Ja nemam ništa protiv toga, imam protiv toga što su lagali kako je to studentska lista i kako je to lista mladih - kazao je Vučić i dodao da mu posebno smeta prisustvo bivših funkcionera Demokratske opozicije Srbije (DOS) na toj listi.