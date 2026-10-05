- Ja sam srećan što si angažovan i što si zadovoljan, i što radiš važne stvari za Srbiju, rekao je Vučić.
Politika
HIT-SCENA! POZNATI GLUMAC DOŠAO DA POZDRAVI VUČIĆA: Ipak ne može baš tako lako da se sakrije! Prepoznajete li ko je to? (VIDEO)
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- Lečić ipak ne može baš tako lako da se sakrije!, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, koji se tokom obilaska Srbije i razgovora sa narodom sreo i sa glumcem Branislavom Lečićem.
- Drago mi je da te vidim, rekao je Vučiću s kojim se srdačno rukovao.
- Možeš sve?, upitao ga je Vučić.
- Ma, moram.
- I sve stigneš?
- Nego, moram!
- Ja sam srećan što si angažovan i što si zadovoljan, i što radiš važne stvari za Srbiju, rekao je Vučić.
Branislav Lečić glumi slikara Martinovića, iz prošlosti, iz 1912.
Kurir.rs
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