Slušaj vest

- Lečić ipak ne može baš tako lako da se sakrije!, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, koji se tokom obilaska Srbije i razgovora sa narodom sreo i sa glumcem Branislavom Lečićem.  

- Drago mi je da te vidim, rekao je Vučiću s kojim se srdačno rukovao.

- Možeš sve?, upitao ga je Vučić. 

- Ma, moram.

- I sve stigneš?

- Nego, moram!

- Ja sam srećan što si angažovan i što si zadovoljan, i što radiš važne stvari za Srbiju, rekao je Vučić.

Branislav Lečić glumi slikara Martinovića, iz prošlosti, iz 1912. 

 Kurir.rs

Ne propustitePolitikaMOĆNA PORUKA VUČIĆA MIKIJU MANOJLOVIĆU! Glumac ga uporedio sa Čerčilom i De Golom, a evo šta je usledilo kao ODGOVOR: Ujedinjeni možemo sve! (VIDEO)
998.jpg
Politika"ALEKSANDAR VUČIĆ JE DE GOL I ČERČIL SRPSKE POLITIKE" Legendarni Miki pravo u metu, ovo nije mogao bolje da sroči! "Zamislite sad javi se Si Đinping i kaže..."
Miki Manojlović
PolitikaSCENA O KOJOJ SVI PRIČAJU! Vučić prišao i pao je samo 1 poljubac: Hvala Vam, draga Snežana, na ljubavi, podršci i poverenju! Srbiji je potrebno da je volimo
Screenshot 2026-10-04 142248.png
PolitikaURNEBESNO! Đilasovci ismevaju blokadere na društvenim mrežama: "Da li još uvek hoće tri poljupca?" - međusobnim ratom doveli sebe do debakla
Untitled-1 - Copy copy.jpg
PolitikaBLOKADERI NAPADAJU SNEŽANU SAVIĆ! Njihova politika mržnje je zastrašujuća - koriste njen hit, a sad besramno udaraju na nju jer podržava Vučića
Aleksandar Vučić Snežana Savić
Politika"3 POLJUPCA NEĆU JA, HOĆU 1, NEĆU 2" Hit scena iz Arene: Vučić napravio urnebesnu foru sa Snežanom Savić i vratio blokadere na fabrička podešavanja (VIDEO/FOTO)
Snezana Savić Aleksandar Vučić
PolitikaSNEŽANA SAVIĆ U ARENI: "TRI POLJUPCA I GLAS ZA VUČIĆA!" Kakav ŠOK ZA BLOKADERE, čuvena pevačica poručila: Da nas pesma ujedini kao lista "Ujedinjena Srbija"
Snežana Savić u Areni