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Ispred Skupštine Kosova tenzije se ne smiruju, a okupljeni su fizički sprečili jednog od poslanika Samoopredeljenja da napusti krug parlamenta! Demonstranti, pristalice tzv OVK, koji se danas nalaze ispred privremenih prištinskih institucija preskočili su zaštitne ograde i pokušali da uđu u zgradu, a razbijeni su i prozori na nekim kancelarijama.

Demonstranti su takođe koristili pirotehnička sredstva u blizini zgrade Skupštine, dok je trajala plenarna sednica na kojoj je prva tačka dnevnog reda bila Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o Specijalizovanim većima.

Nacrt je usvojen u prvom čitanju sa 91 glasom, a demonstranti traže da on bude usvojen i u drugom čitanju.

Dok se u sali parlamenta glasalo došlo je do sukoba tzv. kosovske policije i demonstranata, koji su postavili kordon, pokušavajući da ograniče prilaz ulazu u skupštinu. Okupljeni su poslanika Samoopredeljenja Fahruša Redžepija vratili u prostor iza barikada u blizini parlamenta.

Iako je pokušao da prođe, kako se vidi na snimcima, pojedini demonstranti su prvo razgovarali sa njim tražeći da se vrati u zgradu, ali kako on to nije želeo, uhvatili su ga, podigli i „prebacili“ preko ograde u prostor do skupštine.

Okupljeni su upozorili da neće dozvoliti poslanicima da odu sve dok ne usvoje izmene Zakona o specijalizovanim većima i u drugom čitanju.

Eksplozije pirotehničkih sredstava intenzivnije su se čule tokom govora šefice poslaničke grupe Pokreta Samoopredeljenje Arberije Nagavci, a bacanje petardi nije prestalo ni kada je za govornicu izašao poslanik i predsednik DPK Bedri Hamza, stranke koja je inicirala izmene ovog zakona.

Nacrt izmena i dopuna Zakona o Specijalizovanim većima predviđa sužavanje nadležnosti Specijalizovanih veća, skraćivanje maksimalne kazne koja može biti izrečena, promenu mesta gde će osuđeni služiti kaznu, a uvodi i mogućnost pomilovanja.

Predlog je uputila Demokratska partija Kosova (DPK) nakon što su Specijalizovana veća 16. septembra osudila Hašima Tačija i druge bivše vođe tzv. OVK na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina.