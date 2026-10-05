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Aleksandar Vučić, nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ i kandidat za budućeg premijera, i danas je za volanom svoje „škode“ i među narodom, nastavljajući kampanju po Južnobanatskom okrugu, a tom prilikom posetio je porodicu Maksimović u Banoštoru, u opštini Beočin.

1/8 Vidi galeriju Vučić posetio porodicu Maksimović sa trojkama i ocenio da je ovo jedna od najlepših priča u Srbiji Foto: Informer printscreen

Vučić je ovu priču ocenio kao jednu od najlepših u celoj Srbiji.

- Dobili su na leto 2025. godine trojke. To su jedine trojke u Srbobranu vantelesnom oplodnjom. To su Tara, Mila i Nađa. Ništa nisam pogrešio, još me mozak služi - rekao je Vučić kroz smeh.

On je emotivno ponovio da je to najlepša priča, i da su se roditelji mnogo borili da dobiju decu.

- Anđeli, srce malo, dušo mala - rekao je Vučić kada ih je ugledao.

- Joj kako su lepe, joj kako ste vi bogati - rekao je Vučić, na šta se mala Mila u očevom naručju postidela i sakrila, što je izazvalo oduševljenje kod Vučića.

- Da ništa nigde nismo uradili, ovo je jedino vredno i najsrećniji sam na svetu - rekao je on u razgovoru sa domaćicom koja je objašnjavala kako su se prijavili za vantelesnu oplodnju.

On se obratio i domaćinu.

- Gorane, ti mora da si najsrećniji. Tri kćerke... Znaš li kako sam ja srećan sa jednom kćerkom. Ja to kažem imom ocu, on ima dvojicu sinova. Ne može da razume šta je kad dobiješ žensko dete. To je posebna ljubav - rekao je Vučić.

Vučić je naglasio značaj prirodnog priraštaja, i dodaje da je na KiM dramatičan pad kod Albanaca, dok kod Srba ne pada.

- Po izborima u BiH ste mogli da vidite jednu neverovatnu stvar, koliko je malo stanovnika ostalo. Svi su gledali ko je pobedio, a ja sam gledao koliko je izašlo na izbore.