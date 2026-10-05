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Članica Predsedništva Srpske napredne stranke Sara Pavkov oglasila se povodom napada na porodicu predsednika SNS Miloša Vučevića i istakla da politička bezidejnost vodi ka ličnim obračunima i napadima na porodice.

- Građanima je odavno jasno da oni koji nemaju plan, program i ideje koje mogu da im ponude, lako skliznu u nedopustive uvrede, targetiranje i lične obračune, čemu danas i svedočimo kroz napade na porodicu Miloša Vučevića. Sramotno je što se došlo u situaciju da njihovu političku nemoć trpe deca političkih protivnika- navela je Pavkov u objavi na Instagramu.

Ona je dodala da je očigledno mnogo lakše da se sedi iza ekrana telefona ili računara, da se kucaju uvrede tuđim članovima porodice, nego da se stane pred javnost, pred TV ekran i da se odgovori na sasvim jednostavno pitanje: šta je vaš plan za Srbiju?

- Možda zato do danas nisu prihvatili nijedan poziv na TV duel. Tamo, ipak, nije dovoljan tastatura-ratnički staž, već bi morali da iznesu argumente i ideje, pod uslovom da ih uopšte imaju - naglasila je Sara Pavkov.

Ona je dodala i da je Srbiji potrebno jedinstvo, kao i odgovorna i ozbiljna politika, a posebno je naglasila da deca političkih protivnika ne smeju biti meta političkih sukoba.