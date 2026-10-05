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Predsednik Srpske napredne stranke (SNS), Miloš Vučević, danas je zajedno sa nosiocom liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandrom Vučićem obišao Banoštor, Patrovaradin i Sremske Karlovce gde je razgovarao sa građanima.

- Borimo se za Srbobran, za svaki pedalj naše Srbije i za naš narod! Naša snaga je u miru, dostojanstvu i ljubavi prema našoj otadžbini. Srbija zaslužuje najbolje, da nastave da je vode odgovorni, ozbiljni i pristojni ljudi! 1. Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija! Do konačne pobede - poručio je Vučević na Instagramu.

U Bačkom Gradištu kod porodice Mužlai

- U Bačkom Gradištu kod porodice Mužlai. Pre 12 godina, ovde je održana sednica Vlade Srbije kojoj je predsedavao Aleksandar Vučić. Na istom mestu, nakon 12 godina, naš budući premijer! Domaćinstvo Mužlai je neverovatno napredovalo, farma je robotizovana, a porodica se proširila. Naša Srbija je neverovatno napredovala - naveo je Vučević i dodao:

- Trudom, radom, pametnim i mudrim odlukama sve se može postići! Dela su važna! Pobeđujemo za još bolje sutra!

U Sremskim Karlovcima

- Razgovor i druženje sa divnim ljudima i najlepši pogled na Dunav iz naših Sremskih Karlovaca. Porodica Vukajlović je napravila fantastično Etno selo "Markovi konaci". Porodica, rad i sloga ujedinjuju Srbiju! Pobedićemo za našu Srbiju!

Porodica Pavlović iz Petrovaradina

- Vredne ruke naših ljudi su gradile i gradiće dalje našu Srbiju! Hvala porodici Pavlović iz Petrovaradina na gostoprimstvu. Sve su stvorili marljivim i poštenim radom. Svi naši privrednici zaslužuju izvesnost, sigurnost, stabilan kurs i odgovornu državu u kojoj mogu dalje da razvijaju svoje poslove. Ujedinjeni za Srbiju koja radi i razvija se! Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija!

U Banoštoru sa porodicom Ačanski

- Naši divni ljudi, vredni i pošteni domaćini kao što je porodica Ačanski iz Banoštora, zaslužuju samo najbolje — mir, stabilnost, ekonomski napredak! - naveo je.