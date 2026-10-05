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Potpredsednica Glavnog odbora SNS Ana Brnabić rekla je danas da je studentska lista "najveća prevara koja u Srbiji nije viđena".

- Želela sam da danas imam pres konferenciju, da držim ispred liste Aleksandar Vučić i Ujedinjena Srbija, a da pojasnim, još jednom nakon pres konferencije studentske liste, kakva je studentska lista prevara. Dakle, to je nešto što do sada u Srbiji zaista viđeno nije. To je otprilike, ne "kao kada", već bukvalno, da vas neko sve vreme vređa, sve vreme vam preti, sve vreme vas tuče, i sve to isto vreme govori da je žrtva. Da smo mi nasilnici, a da su oni uplašeni, zastrašeni i žrtve. A kako izgleda stvarnost u Srbiji, kako izgleda izborna kampanja, evo, pokazaću vam samo kroz konkretne primere - rekla je Brnabić.

Ona je prvo navela primer od 21. septembra.

Foto: Damir Dervišagić

- 21. septembar, imamo direktne pretnje jahanjem i pretnje ženama na društvenim mrežama. Nakon onog monstruoznog spota Fakulteta dramskih umetnosti, gde se preti Aleksandru Vučiću, gde se on dehumanizuje, gde se poziva direktno da se glasa za studentsku listu, što je zakonom zabranjeno, pojavile su se objave sa porukama, pa citiram: "jahaće vas i onaj ko neće". I sad, oni su žrtve, ali mi smo nasilnici. Žene su javno ponižavane, sve one koje su podržale Aleksandra Vučića i listu "Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija", dobijale su vulgarne komentare, pominjana su silovanja, jahanja, šišanja, i tako dalje, i tako dalje. Sve od strane ili kandidata na samoj studentskoj listi ili simpatizera studentske liste - rekla je Brnabić i nastavila:

- 23. septembar, Vladimir Štimac se pojavio sa onom čuvenom objavom: "Ko želi da jaše posle izbora? " Dakle, ako želite da jašete, onda 25. oktobra, kaže gospodin Štimac, glasajte za studentsku listu. Time oni obećavaju lepšu, bolju, demokratičniju Srbiju. A onda imamo 25. septembar, više nego incident u Kuli, kriminalna aktivnost. 25. septembra, pristalica studentskog pokreta, odnosno te prevare koja se zove studentska lista, sekirom je, ni manje ni više, sekirom napao aktiviste Srpske napredne stranke i pristalice liste "Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija". Policija ga je uhapsila zbog sumnje na nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti. I onda su, verovali ili ne, pristalice studentske liste pozvale na protest da se on pusti iz pritvora, zato što je valjda lepša, bolja i demokratska Srbija ona u kojoj političke neistomišljenike napadate ni manje ni više nego sekirom.

Prema njenim rečima, takvi su se danas žalili da su žrtve, da se plaše i da su ugroženi.

- Dakle, ovo je sve samo najgrublji incidenti, najočigledniji incidenti, u poslednjih 2 nedelje. 29. septembar, u Nišu, ponovo fizički napad na aktivistu Srpske napredne stranke koji je bio u kampanji od vrata do vrata, u ime liste "Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija". Došlo je do sukoba sa Goranom Jovanovićem. MUP je kasnije priveo Gorana Jovanovića. On je povredio, fizički povredio, našeg aktivistu, držeći metalnu šipku i glavom, odnosno glavom je udario našeg 52-ogodišnjeg aktivistu - podsetila je Brnabić.

Ona je potom navela i brutalni primer nasilja kada je u Novom Sadu udarena aktivistkinja Srpske napredne stranke Ljiljana Cvjetković.

Foto: Damir Dervišagić

- Nismo čuli nakon toga ni "izvinite" ni ogradu od tog napada. Ne, čuli smo, u stvari, da je ona sama kriva zato što je udarena od strane jednog muškarca koji podržava Studentsku listu, pesnicom u glavu. Nasilje 29. septembra u Novom Sadu je direktno isprovocirao prvi na Studentskoj listi, Ilija Srdanović. Istog dana, 29. septembra, u Mirijevu, blokader pristalica studentske liste je fizički gurnuo čoveka od 81 godinu na ulicu. To je naš aktivista, Dušan Jokić, dakle 81-godišnjeg čoveka je pristalica takozvane Studentske liste, gurnuo sa trotoara na kolovoz, pod automobil. Dušan je potom prevezen u Urgentni centar. I 4. oktobra, juče, Pravni fakultet u Novom Sadu, dakle odnosno sa njihovog, je li, tog naloga "Studenti u blokadi", su uputili uvrede ne samo na račun Miloša Vučevića, već i na račun njegovog sina. To je valjda lepša i bolja i demokratska Srbija - precizirala je ona.

Brnabić je tokom konferencije prikazala i slike na kojima je prikazano brutalno nasilje blokadera nad pristalicama SNS.

- U toj njihovoj Srbiji, ukoliko pobedi, kojim slučajem, studentska lista, biće apsolutno dozvoljeno napadati neistomišljenike sekirom, juriti ih, tući, jahati, šišati i vređati. I to je lepša i bolja Srbija. E, takvi su se danas žalili da su žrtve. Nismo čuli ni "pogrešili ste", ni "izvinite", ni osudu toga. Dakle, to ko izvodi torturu tokom ove predizborne kampanje je svima sasvim jasno, to je Studentska lista. Ali ta prevara, da ponavljam, oni koji sve vreme tuku, vređaju, ponižavaju i prete, glume da su žrtve, je narativ i skript koji je njima napisao, scenario koji je njima napisao neko iz inostranstva, koji je sve ovo, čitavu tu prevaru, organizovao, osmislio i primenio - izjavila je Brnabić.

Foto: Damir Dervišagić

- Na njihovu žalost, mi nećemo zaboraviti akte nasilja protiv građana Srbije, a posebno još jednom želim da naglasim da nikada, nikada, zarad žena u Srbiji nećemo zaboraviti objavu na društvenim mrežama prvog na listi, studentskoj listi, Ilije Srdanovića, upućenu jednoj dami, gospođi Vesni Radosavljević, novinarki sa RTS-a. I dan-danas nismo čuli da su se oni, ta lepša, bolja, kulturnija, obrazovanija Srbija, od toga ogradili ili to osudili. Niti njegovo izvinjenje. To je njihov stav prema ženama Srbije. A svi ovi ostali incidenti su njihov stav prema svima onima koji se sa njima ne slažu. E sada, još jednom vas molim, poštovani građani Srbije, da pomislite: kada se ovako ponašaju dok su u opoziciji, koliko bahato će se ponašati ukoliko slučajno dođu na vlast - upitala je Brnabić.

Ona je prokomentarisala i skandalozne pozive Vladimira Tupanjca na napad na policiju.

- Danas smo na pres konferenciji videli Vladimira Tupanjca, neoboriv još jedan dokaz o sprezi između studentske liste i CRTE koja tobož treba da bude nezavisna i nepristrasna nevladina organizacija, a koja je kontrolor izbora i koja ocenjuje izborne uslove. Dakle, oni se više apsolutno ni ne kriju. Gospodin Tupanjac danas građanima Srbije nije našao za shodno da objasni: a kako to da je u demokratskoj Srbiji, u toj vladavini prava, ili u bilo kojoj drugoj zemlji, dozvoljeno bilo kome, a posebno nezavisnim posmatračima na izborima ili nevladinim organizacijama, da obučavaju neke učesnike na izboru u ovom, na izborima u ovom slučaju, studentsku listu, da ih obučavaju kako da napadaju policiju, pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, i da kažu: ako to već radite, stavite kapuljaču da vas ne prepoznaju? I danas nismo čuli ogradu ni od toga, već upravo suprotno: juče smo od CRTE čuli da se ponose Tupanjcem i da je to ono što oni podržavaju. Dakle, to je takvo nepoštovanje institucija, zakona i Ustava Srbije. Takvo nepoštovanje osnovnih preduslova, principa vladavine prava, da vam je potpuno jasno do koje mere su izbezumljeni, očajni, i koliko su već postali nervozni, evo sada, nekih 20-ak dana pred izbore, na kojima su verovali da ubedljivo pobeđuju - rekla je Brnabić.