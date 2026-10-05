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Predstavnici tzv. studentske liste održali su danas konferenciju za novinare na kojoj su još jednom pokazali da ne poštuju bilo kakvo drugačije mišljenje i slobodu govora.

Naime, na kraju obraćanja, novinarka se osvrnla na njihove nastupe, odnosno odsustvom istih u predizbornim debatama i upitala da su li možda razmišljali da promene to.

-Po kom kriterijumu birate gde ćete učestvovati i da li ste možda razmišljali da promenite taj deo strategije i malo više se odazivate na pozive za učešće u debatama? - upitala je novinarka, na šta je odmah usledio odgovor:

- Ovo nije tema ove konferencije, tako da možemo nastaviti dalje - rekla je moderatorka.

Očigledno je da se blokaderi plaše, ne samo učešća u bilo kakvim debatama sa političkim protivnicima, već i samih pitanja o tome, a razlog je jednostavan: ni u jednom slučaju nemaju šta pametno da kažu!