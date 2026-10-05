HAOS U PRIŠTINI SE NE SMIRUJE! Pristalice tzv. OVK blokirale Skupštinu: Kurti pobegao na zadnji izlaz, policija bacila suzavac (VIDEO/FOTO)
- Pristalice tzv. OVK blokirale su ulaze u skupštinu u Prištini i sprečile poslanike da izađu, dok je policija upotrebila suzavac.
- Demonstranti su bacali pirotehnička sredstva, postavili ograde i zapalili kontejnere, a razbijeni su i prozori na skupštini i vladi.
- Kurti je izašao na zadnji ulaz, a spor oko izmena Zakona o specijalizovanim većima ostaje ključan za izbor predsednika institucija.
Pristalice tzv. OVK blokirale su večeras ulaze u skupštinu privremenih institucija u Prištini, sprečavajući poslanike da napuste zgradu, a kosovska policija upotrebila je suzavac.
Demonstranti traže da izmene Zakona o specijalizovanim većima budu usvojene i u drugom čitanju i naveli su da pre toga neće dozvoliti poslanicima da izađu iz zgrade skupštine.
Oko skupštine je povećan broj pripadnika policije. Oni su upotrebili suzavac pokušavajući da omoguće poslanicima da izađu iz parlamenta.
Demonstranti su nastavili da bacaju pirotehnička sredstva i postavili su gvozdene ograde, a zapaljeni su i kontejneri za smeće.
Poslanici pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu parlamenta nakon što je policija upotrebila suzavac, a predsednik privremenih institucija Aljbin Kurti izašao je iz zgrade na zadnji ulaz, u pratnji obezbeđenja, prenose mediji u Prištini.
Nakon što nije postignut dogovor između Samoopredeljenja i Demokratske partije Kosova (DPK) o održavanju još jedne sednice skupštine na kojoj bi se u drugom čitanju glasalo o izmenama Zakona o Specijalizovanim većima, poslanici Samopredeljenja su napustili parlament, dok su poslanici DPK ostali.
DPK, koji je podneo nacrt izmena Zakona o specijalizovanim većima, naveo je da je usvajanje izmena u drugom čitanju uslov za izbor predsednika privremenih institucija.
Rok za izbor predsednika ističe sutra, prema odluci ustavnog suda u Prištini, a ako ne bude izabran, skupština se raspušta i moraju biti raspisani izbori.
Tokom dana, demonstranti su bacali pirotehnička sredstva na skupštinu i vladu privremenih institucija i razbijali prozore.
Poslanike koji su hteli da napuste skupštinu fizičkom silom su prebacivali preko ograde i vraćali u prostor ispred skupštine.