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Pristalice tzv. OVK blokirale su večeras ulaze u skupštinu privremenih institucija u Prištini, sprečavajući poslanike da napuste zgradu, a kosovska policija upotrebila je suzavac.

Demonstranti traže da izmene Zakona o specijalizovanim većima budu usvojene i u drugom čitanju i naveli su da pre toga neće dozvoliti poslanicima da izađu iz zgrade skupštine.

Oko skupštine je povećan broj pripadnika policije. Oni su upotrebili suzavac pokušavajući da omoguće poslanicima da izađu iz parlamenta.

Foto: Printscreen/Youtube/Kosovo-online

Demonstranti su nastavili da bacaju pirotehnička sredstva i postavili su gvozdene ograde, a zapaljeni su i kontejneri za smeće.

Poslanici pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu parlamenta nakon što je policija upotrebila suzavac, a predsednik privremenih institucija Aljbin Kurti izašao je iz zgrade na zadnji ulaz, u pratnji obezbeđenja, prenose mediji u Prištini.

Nakon što nije postignut dogovor između Samoopredeljenja i Demokratske partije Kosova (DPK) o održavanju još jedne sednice skupštine na kojoj bi se u drugom čitanju glasalo o izmenama Zakona o Specijalizovanim većima, poslanici Samopredeljenja su napustili parlament, dok su poslanici DPK ostali.

DPK, koji je podneo nacrt izmena Zakona o specijalizovanim većima, naveo je da je usvajanje izmena u drugom čitanju uslov za izbor predsednika privremenih institucija.

Foto: Printscreen/Youtube/Kosovo-online

Rok za izbor predsednika ističe sutra, prema odluci ustavnog suda u Prištini, a ako ne bude izabran, skupština se raspušta i moraju biti raspisani izbori.