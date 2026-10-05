Slušaj vest

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić istakao je večeras da je 10 godina verno služio kao predsednik republike svom narodu.

- Beskrajno sam zahvalan našim ljudima na podršci. To jutro, kada sam odlazio iz Predsedništva, čovek mora da bude svestan da će to da se dogodi i na svakom drugom mestu. Da odete iz politike i da budete pripremljeni. I rekao sam to, i otišao sam taj dan, i možda pola sata, sat sam se osećao onako, kao usamljen čovek, potpuno promenjenog života, iznenada. Onda sam rekao: "Idem u borbu" - opisao je on dan nakon ostavke.

On je naglasio da je za njega to veće bilo posebno emotivno jer se narod okupio ispred Predsedništva.

- To je bilo za mene posebno emotivno veče. Ljudi su, u stvari, napisali samo jednu reč, i to mi je bila najlepša i najvažnija reč, a to je: "Hvala". Dakle, 10 godina sam verno služio kao predsednik republike svom narodu. Ne biste verovali koliko teških trenutaka, koliko su procesi donošenja odluka teški, koliko problema i koliko stvarnih pritisaka imate. Dovoljno je da pogledate koliko neke političke stranke nisu bile u stanju da izdrže pritisak na društvenim mrežama jedan dan. Možete da mislite kako bi izdržali pritisak da im dolazi iz Brisela, Berlina, Vašingtona, Moskve - rekao je on.