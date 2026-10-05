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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je večeras da je njegov posao da bude uz narod i sa narodom.

- Moja snaga, i moja današnja moć, ne proizlazi iz bilo kakve funkcije jer je nemam; ona proizlazi iz poverenja naroda u mene. I ona proizlazi iz, ako hoćete, i borbenosti naših ljudi. Dogodilo se nešto čudno, i to hoću na početku da vam kažem, iako me niste pitali. Neverovatan je preokret u toku u Srbiji, pravi pravcati preokret. Ja sam iskusan političar, iskusan čovek, sve sam preživeo, 33 godine sam u politici, u opoziciji i vlasti. Dakle, sve sam prošao, da sam među najglupljima na svetu, sve bih znao, a ne mislim da je baš tako - rekao je Vučić.

On je potom pojasnio dešavanja u Novom Pazaru i da je tada shvatio da je nešto čudno.

- Pre neko veče u Pazaru, i tada sam shvatio da je nešto čudno, jer nisam ništa verovao. Po ceo dan sam u kampanji, ceo dan se borim, trudim se, ne mogu da stignem. Ali u Pazaru, zovu me ljudi i kažu: "Neverovatno. " Ja kažem: "Šta je neverovatno? " Pa kaže: "Oni su zakazali veliki skup ispred, u centru, tamo ispred državnog univerziteta u Novom Pazaru, ovi iz, pretpostavljam, ovi studenti blokaderi. " Ja kažem: "Pa dobro, koliko je ljudi, šta je neverovatno? " Pa kaže: "Slab im je skup, kaže 600, 700, 800 ljudi, i to su dolazili iz Kraljeva, Raške, drugih mesta." Ja kažem: "Okej, moram da radim, idem. " Dobijem sledeću poruku, kaže: "A znaš li koliko je naših? " Ja kažem: "Pa šta, su naši ostavili štand jedan, ima ih desetak, petnaest. " Kaže: "Ne, naših je između 2. 500 i 3.000." Ja kažem: "Gde je naših između 2.500 i 3.000? " Kaže: "U Novom Pazaru. " Ja kažem: "Šta je, svi Srbi izašli ili šta je u pitanju? " Kaže: "Ne, pola Srbi, pola Bošnjaci." Kako naši, ne razumem. Kaže: "Pa mi, Ujedinjena Srbija, ih pozvali. " I ja ne verujem Banetu Maloviću koji mi javlja, onda uzmem pa proveravam, pa zovem sve druge ljude koje znam, pa neki i preterao za 200, 300 ljudi, stvarno je tako bilo - precizirao je Vučić.

Prema njegovim rečima, slično je bilo i u Kraljevu.

- U Kraljevu, oni skupe preksinoć 900, ili nemojte me držati za reč, možda i sinoć, preksinoć, 900 ljudi, i 3. 00 preko puta njih. To je bilo nezamislivo, 3.000 ljudi da se pokrene i da stane preko puta njih. Bilo je 3 puta više protivnika, preko puta njih. U Šapcu, njih 500, 600, naših 2.000. Odjednom se sve prelomilo u Srbiji. Ako mene pitate, ja mislim da su ljudi to po prvi put ozbiljno razumeli. Ljudi su shvatili da nam je država u opasnosti. Pri čemu su ranije imali neku dozu opreza i straha, imali su i to, "pa ima država svoje mehanizme". Od trenutka kada sam podneo ostavku, ljudi kažu: nećemo ovo da pustimo. Nećemo da pustimo. Zemlja nam je, šta god ko govorio, u sve mane, u sve Vučićeve greške koje ja priznajem, ne negiram, u sve drugo: zemlja nam je dobro napredovala, povećavane su nam penzije, sve je išlo redovno, dinar stabilan kao nikada, gradili smo puteve kao nikada, 686 km brzih saobraćajnica i autoputeva - naveo je on.