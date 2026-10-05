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Niš je večeras pokazao snagu, jedinstvo i odlučnost! Oko 8.000 ljudi preplavilo je centar grada, a velika kolona kretala se niškim ulicama sve do kapije Tvrđave, odakle je poslata snažna poruka – NE NASILJU, DA MIRU, STABILNOSTI I UJEDINJENOJ SRBIJI!

Hiljade Nišlija izašle su večeras na ulice sa porukom da politička borba treba da se vodi idejama, rezultatima i glasovima građana, a ne nasiljem i sukobima.

Foto: Kurir

Posebnu simboliku imalo je završno okupljanje pred niškom Tvrđavom. Pred jednim od najvećih simbola grada okupljenima se obratio Dragoslav Pavlović, koji je podsetio na incidente koji su se prethodno dogodili u Nišu i poručio da odgovor treba da budu mir i zajedništvo.

„Zato smo mi danas ovde. Zato smo okupljeni. Zato što želimo sa ovih ulica da pošaljemo poruku mira. Poruku jedinstva. Poruku ujedinjene Srbije“, poručio je Pavlović.

Uz njega su stajale žrtve napada 21. marta prošle godine, kao i ljudi povređeni tokom poslednjeg napada u Nišu.

Njihovo prisustvo dalo je dodatnu težinu poruci večerašnjeg okupljanja – na nasilje se ne odgovara nasiljem, već mirom, jedinstvom i političkom borbom.

01:15 Ujedinjena Srbija Izvor: Kurir

Pavlović je zatim okupljenima poručio:

„Borićemo se zajedno. Bićemo ujedinjeni pod jednim imenom. Pod imenom liste Aleksandra Vučića – ‘Ujedinjena Srbija’. I da ćemo 25. oktobra na izborima pobediti. Pobedićemo snažno. Pobedićemo i pokazati kojim putem ide Srbija. Živeo Niš! Živela Srbija!“

Večerašnju sliku iz Niša obeležili su hiljade ljudi na gradskim ulicama, velika kolona kroz centar i završno okupljanje pred Tvrđavom.

Iz Niša je poslata poruka mira, jedinstva i protivljenja nasilju. Niš je večeras bio veličanstven jer se iz hiljade grla čulo da jug i Nišlije podržavaju listu broj 1 "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija. Do pobede 25. oktobra!"