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Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", govorio je o 5. oktobru u emisiji "Ćirilica" na Prvoj televiziji.

- Danas je 5. oktobar, i videli smo jednog od junaka 5. oktobra, Milana S. Protića, iz te čuvene radikalske porodice, koji je rekao: "Ne možemo da pobedimo Vučića na izborima, ulica će opet da radi. " I on se priseća događaja 5. oktobra, kad je zapaljena skupština, kad je zapaljena televizija, kad je uz pomoć službi bezbednosti vojske izvršen i državni udar u zemlji. Jednim delom. Nemojte da smetnete s uma, ono što stalno smetnete s uma. I vi i svi drugi. Uvek zaboravljate spoljni faktor. Uvek zaboravljate spolja. Ne, to je akcija iz inostranstva. To je akcija organizovana spolja, i čitava kampanja, i sve drugo. Međutim, ovde postoji jedna razlika: ja neću da sprečavam izbornu volju. Izgubimo li izbore, ja ću da čestitam.

- Da li su oni dobili u prvom krugu ili ne, nisam siguran, ali su svakako imali više. Međutim, da li bi Koštunica pobedio u drugom krugu, pobedio bi svakako, i pobedio bi mnogo ubedljivije. Nema nikakve sumnje u to. Ali da li se nekome žurilo da simbolično čak pokaže da to ne može mirno da se završi? Dakle, da je pušten drugi krug da se održi.

- Šta god ja mislio, a ne mislim ništa posebno dobro ni o Koštunici, ni o Demokratskoj stranci, ni o bilo kome od njih, oni bi pobedili ubedljivije. Ali bi to bilo na miran način urađeno, bez paljenja, Skupštine, bez svega drugog. Ali je neko hteo da kažu: "Srbija je na kolenima. U Srbiji je sukob građanski između njih, i to je kraj". I to nam je nagovestilo najteže vreme, najmračnije doba naše savremene istorije, u kojoj smo se prvoga dana odrekli kontinuiteta u odnosu na SFRJ. Drugi dan, treći, je bio Zakon o aboliciji i pomilovanju, odnosno odluka o aboliciji i pomilovanju koju je potpisao Koštunica, gde su pušteni i braća Mazreku i Kurti i svi ostali - rekao je Vučić.