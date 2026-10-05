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Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin zatražio je na skupu PS-a "Srpski svet" od članova svoje stranke da 25. oktobra na vanrednim parlamentarnim izborima glasaju za listu broj jedan "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i najavio svoju kandidaturu na vanrednim predsedničkim izborima koji će biti održani u decembru.



"Bez obzira na to što nismo na listi "Ujedinjena Srbija" od vas tražim da glasate za listu broj jedan koju predvodi Aleksandar Vučić. Od vas to tražim zato što gde god da se razlikujemo ne razlikujemo se u ljubavi prema Srbiji. Od vas to tražim jer gde god da se razlikujemo, od njih ću tražiti da raspišu referendum o EU, da daju pravo Srbima da kažu šta misle o Evropi kad je Evropa toliko puta rekla šta misli o nama. Uz sve naše razlike ja znam da se nećemo razlikovati oko toga da nikada ne uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji, baš nikada, i da se nikad ne uplašimo i uvedemo vize ruskim ili kineskim državljanima zato što to traže neki Evropljani od nas. Od tzv. "studentske liste" kako da tražim kad su oni spremniji pre da slušaju Evropu nego bilo koga u Srbiji ", rekao je Aleksandar Vulin.

Istakao je da ovo nije sukob dve političke opcije već sudar dva sveta. "Nisu ovo dve liste, ovo je sudar dva shvatanja Srbije, ovo je sudar dva sveta. I bio ili ne bio na listi "Ujedinjena Srbija" ne mogu da prihvatim koncepciju po kojoj je Srbija samo bezuslovni, mutavi, puzajući deo Zapada koja će poslužiti da naše sinove i ono što smo od vojske sačuvali od NATO agresije pošaljemo na Ukrajinu, na Rusiju. Nema ništa konzervativno, kako vole da kažu, u tome što mi mislimo da Srbija mora da bude slobodna, suverena, da mora da odlučuje sama o sebi, u tome što znamo da je SPC važna, možda najvažnija institucija u srpskom narodu. Nema ništa nazadno, ništa pogrešno", rekao je Vulin i upitao šta je bilo loše u onome što su nas učili naši očevi i dedovi a šta je dobro u ovome što danas uče "da ne poštuju starije, da ne vole svoju zemlju, da mogu da pljunu ili povrate na svoju zastavu, da je velika umetnost ako staviš karmin na statuu patrijarha Pavla."



"Zato neću da budem daleko od tog sukoba i bez obzira na svaku razliku, na svaku nepravdu, hoću da budem tamo gde je ne konzervativna nego prirodna Srbija. Prirodno je ovo u šta verujemo, prirodno je da budemo slobodni, da budemo zajedno, da imamo iste saveznike kao što smo ih imali vekovima, prirodno je da budemo ne u najboljim odnosima sa Ruskom Federacijom nego saveznici Rusije. Prirodno je da ne damo svoje Kosovo i da se borimo za njega, da budemo veoma glasni i mnogo odlučniji kada vidimo šta radi Kurti na Kosovu, prirodno je da se ponašamo kao država da ne bismo postali teritorija."



"Neću da budem deo ovog sveta koji tako lako zaboravlja vekove, kome je tako lako da prihvati tuđa uverenja, tudje ime, koji prima naređenja od nekoga čije ime ne zna, ko može da prihvati da mu je bliži neko ko ne govori njegov jezik od rođenog oca, dede. Zato sam tu, i kad mogu mirno da ćutim neću da ćutim, zato što će posle biti kasno. Nemamo još 12 godina da ih ponovo bacimo, nemamo još 12 godina da nas uvedu u NATO pakt, da zaratimo sa Rusijom, da ovo što je ostalo rasprodamo, da nam odnesu i opljačkaju", rekao je Vulin podsećajući na sličnosti današnje kampanje "studentske liste" i DOS-ove pred 5. oktobar kada je, zato što su "dobri i pristojni ljudi ćutali, Srbija potonula u vladavinu najgorih" i da "zato danas ne možemo da ćutimo i ne možemo da se ne borimo".



"Ja vam nudim i tražim borbu za Srbiju koja može i da radi i da zarađuje kao što je pokazala da može, ali ne tako što je ucenjuje neko iz Evrope nego tako što radimo i saradjujemo sa onima koji nas prihvataju kao slobodne ljude, kao partnere."

Vulin je podsetio i na reči predsednika Putina koji je dao podršku Aleksandru Vučiću na predstojećim parlamentarnim izborima ali i izrazio nadu da će se Srbi ujediniti.

"Pa ujedinimo se. Nije ovo podrška samo jednom čoveku, listi ili političkoj koncepciji, ovo je podrška jedne od najvećih sila ujedinjenju Srpskog sveta. Tu priliku ne smemo da propustimo. Nemoj da budemo ti za koje će jednog dana deca govoriti - imali ste priliku, mogli ste a niste to uradili. U ovoj generaciji Srpski svet je moguć i zavisi samo od nas i naše hrabrosti da to i uradimo", rekao je lider Pokreta socijalista i od svojih pristalica zatražio podršku za kandidaturu na predstojećim predsedničkim izborima.

"Kada se završe parlamentarni izbori, kada odbranimo Srbiju i ne dozvolimo da padne u ruke najgorima čekaju nas još jedni izbori, još jedna borba, čekaju nas izbori za predsednika Republike Srbije. Volim da verujem da će svaki sledeći predsednik biti predsednik Srpskog sveta, i ako mi date svoju podršku hoću da se kandidujem za predsednika Republike Srbije. Hoću da Srpski svet ima pravo na svog kandidata, na svoj glas, hoću da imamo pravo da raspišemo referendum o EU, da svaki evropski zakon dva puta pročitam i proverim pre nego što ga neko usvoji, da mi pišemo udžbenike našoj deci, da odlučujemo o Srbiji uvek i potpuno. Zato kad odbranimo Srbiju pobedom liste broj jedan "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" hoću da znate da ću vas predvoditi u tom velikom jurišu za Srpski svet", poručio je Vulin.

Skup Pokreta socijalista "Srpski svet" započeo je odavanjem pošte minutom ćutanja generalu Ratku Mladiću i intoniranjem himni Republike Srbije i Republike Srpske.