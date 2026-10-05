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Predsednik SAD Donald Tramp rekao je, odgovarajući na pitanje novinara Newsmax Balkans ispred Bele kuće, da Amerika ima veoma dobre odnose sa Srbijom.

Naime, novinar Newsmax Balkans podsetio je Donalda Trampa da su SAD pokrenule strateški dijalog sa Srbijom pre tri meseca, na šta ga je američki predsednik prekinuo i rekao: "Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom".

Tramp je, inače, odgovarao na pitanja novinara pred put u Nebrasku.

Podsetimo, prvi strateški dijalog Sjedinjene Američke Države-Srbija koji su u Vašingtonu predvodili američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, istakao je zajednički cilj jačanja partnerstva dve zemlje i bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i napretka.

SAD i Srbija potpisale su Memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti.

SAD su, kako se navodi, takođe pozdravile preliminarnu odluku Srbije da nastavi projekat hidroelektrane Đerdap III koji je prvi projekat identifikovan u okviru Međuvladinog sporazuma o energetici.

Kurir.rs/Newsmax Balkans

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