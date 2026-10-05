"TAJ PAPIR SI DOBIO OD MOG IZDAJNIKA, NISI DOBIO OD SRPSKOG RODOLJUBA" Vučić o detaljima jednog susreta sa Putinom: "Poljubio ikonu, triput se prekrstio..."
- Vučić je rekao da je sa Putinom imao više susreta i teških razgovora, ali da su oni uvek prolazili uz međusobno poštovanje.
- Prisetio se susreta u kojem je Putinu pokazao papir iz bezbednosnih službi i poručio da je stigao od 'izdajnika', a ne od srpskog rodoljuba.
- Opisao je i posetu Putinovom domu, gde je ruski predsednik poljubio ikonu, triput se prekrstio i razgovarao s njim nasamo.
Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je večeras da je sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom imao različite susrete i različite faze, ali uvek uz mnogo poštovanja.
- Evo da vam otkrijem tajne: ja znam, imam prijatelje u kabinetu ruskog predsednika. Ja znam koji su zapadni lideri s njim razgovarali u maju, junu i julu, kad su meni prebacivali što sam razgovarao sa Putinom. Dva meseca pošto su meni prebacivali, pre mog susreta u Kini prošle godine sa Putinom, oni su sa njim razgovarali telefonom. I oni misle da ja to ne znam. Ja im to u lice kažem. Ja znam kad si razgovarao, znam tačan datum kad si razgovarao. Znam preko koga ste ostvarili kontakt. Znam ko iz tvog kabineta je zvao Ušakova i razgovarao sa njim, i kad si ti razgovarao s Putinom. Što sa mnom o tome pričaš? - počeo je on.
- Ne zaboravite, ja sam jedini čovek iz Srbije koji je primio orden Aleksandra Nevskog posle Nikole Pašića, iz ruku Vladimira Vladimirovića. Ja sam jedini čovek, uz još trojicu ljudi u svetu, koji je iz ruku Si Đinpinga primio orden prijateljstva Narodne republike Kine. Ne postoje drugi ljudi u svetu. Ja umirem od smeha kada čujem kako ti ljudi nisu dobro obavešteni, kad im Đorđe Vukadinović objašnjava da oni ne znaju, ili Draža Anđelković da oni ne znaju i ne razumeju, pa će oni da im objasne šta je - rekao je on.
Vučić se prisetio devetog susreta sa Putinom, koji se, kako kaže, odlično završio, ali je bio vrlo težak razgovor.
- On kad mu nešto nije po volji, ja tačno znam i kako izgovara reči. On spusti glas. I ja sam ga tako slušao 40 minuta, i onda sam mu rekao: "A ko ti je to rekao? " Sami smo bili. Pa on me gleda onako, ja kažem: "Ne pada mi na pamet, nisam ni razmišljao o tome. "(ulasku Srbije u NATO). Pa ne, ne, ali ja imam info. Ej. I onda se odjednom sve raskravilo, i otišli smo na večeru, i to je trajalo onda još 2 sata - rekao je Vučić.
On je potom ispričao i kako su Putinu javili "nešto oko Poljske" i da je taj papir njemu poslao neko iz bezbednosno-informativne agencije.
- Javili su nešto drugo, bilo je to oko Poljske, gde sam ja shvatio sve, ali to je priča za neku drugu priliku. Gde mi u stvari ništa ne prodajemo, nego neko lovačko trofejno oružje i tako dalje. Dakle, i onda sam ja shvatio ko je to poslao taj papir, iz bezbednosno-informativne agencije, zato što smo samo nas dvojica videli taj papir. Ne postoji treći čovek koji je to video.Taj neki izveštaj sam video samo ja i ljudi u bezbednosno-informativnoj agenciji. I kad mi je pročitao to, ja sam se setio gde sam to video. I ja kažem: "Vladimire Vladimiroviću, stani, predsedniče, aj pročitaj mi te podatke za Poljsku. " On kaže: "Pa nije važno. " Ali bio je fer, opet, u razgovoru. A ja kažem: "Ne, ne, meni je važno. Aj pročitaj." I onda je on to hteo da preskoči, jer mu je bilo neprijatno, jer stvarno nema ničeg. I onda je on to shvatio, ali je čitao sa papira. I vidi se da je prvi put čitao sa papira. Međutim, pre nego što sam izašao, ostali smo nasamo, i on mi je rekao: "Bio si u pravu, sad znaš." Jer sam mu ja rekao: "To si dobio od mog izdajnika. Nisi ovo dobio od srpskog rodoljuba. Ovo si dobio od mog izdajnika. " Zato što je taj trebalo da služi Srbiji, a ne nekoj drugoj zemlji. Kad smo izlazili, on mi je rekao: "Ti znaš šta ti je činiti. U pravu si, ovaj jedan deo smo dobili od tog i od tog" - naveo je Vučić.
Prema njegovim rečima, jednom je išao kod Putina kući i odneo mu ikonu na poklon.
- To je malo van Moskve, to je bilo 11 sati uveče, 11 sati uveče, i primio me, sami smo bili. Svirao je klavir. Nisam ni znao da svira klavir. Tad smo bili bez prevodioca. I on je primio moje poklone, ikonu sam mu jednu doneo, bez pregleda službe, bez ičega, što inače ruski predsednik ne radi nikada. Poljubio ikonu, triput se prekrstio, razgovarali smo, i baš je bio loš, težak dan za njega. Prošli smo mnogo toga: teških razgovora, loših razgovora, dobrih razgovora. Ali smo uvek pokazivali poštovanje, i on je pokazivao poštovanje prema Srbiji. I hvala mu na tome. I to je krunisao sa ovom izjavom - izjavio je Vučić.