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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je večeras da je sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom imao različite susrete i različite faze, ali uvek uz mnogo poštovanja.

- Evo da vam otkrijem tajne: ja znam, imam prijatelje u kabinetu ruskog predsednika. Ja znam koji su zapadni lideri s njim razgovarali u maju, junu i julu, kad su meni prebacivali što sam razgovarao sa Putinom. Dva meseca pošto su meni prebacivali, pre mog susreta u Kini prošle godine sa Putinom, oni su sa njim razgovarali telefonom. I oni misle da ja to ne znam. Ja im to u lice kažem. Ja znam kad si razgovarao, znam tačan datum kad si razgovarao. Znam preko koga ste ostvarili kontakt. Znam ko iz tvog kabineta je zvao Ušakova i razgovarao sa njim, i kad si ti razgovarao s Putinom. Što sa mnom o tome pričaš? - počeo je on.

- Ne zaboravite, ja sam jedini čovek iz Srbije koji je primio orden Aleksandra Nevskog posle Nikole Pašića, iz ruku Vladimira Vladimirovića. Ja sam jedini čovek, uz još trojicu ljudi u svetu, koji je iz ruku Si Đinpinga primio orden prijateljstva Narodne republike Kine. Ne postoje drugi ljudi u svetu. Ja umirem od smeha kada čujem kako ti ljudi nisu dobro obavešteni, kad im Đorđe Vukadinović objašnjava da oni ne znaju, ili Draža Anđelković da oni ne znaju i ne razumeju, pa će oni da im objasne šta je - rekao je on.

Vučić se prisetio devetog susreta sa Putinom, koji se, kako kaže, odlično završio, ali je bio vrlo težak razgovor.

- On kad mu nešto nije po volji, ja tačno znam i kako izgovara reči. On spusti glas. I ja sam ga tako slušao 40 minuta, i onda sam mu rekao: "A ko ti je to rekao? " Sami smo bili. Pa on me gleda onako, ja kažem: "Ne pada mi na pamet, nisam ni razmišljao o tome. "(ulasku Srbije u NATO). Pa ne, ne, ali ja imam info. Ej. I onda se odjednom sve raskravilo, i otišli smo na večeru, i to je trajalo onda još 2 sata - rekao je Vučić.

On je potom ispričao i kako su Putinu javili "nešto oko Poljske" i da je taj papir njemu poslao neko iz bezbednosno-informativne agencije.

- Javili su nešto drugo, bilo je to oko Poljske, gde sam ja shvatio sve, ali to je priča za neku drugu priliku. Gde mi u stvari ništa ne prodajemo, nego neko lovačko trofejno oružje i tako dalje. Dakle, i onda sam ja shvatio ko je to poslao taj papir, iz bezbednosno-informativne agencije, zato što smo samo nas dvojica videli taj papir. Ne postoji treći čovek koji je to video.Taj neki izveštaj sam video samo ja i ljudi u bezbednosno-informativnoj agenciji. I kad mi je pročitao to, ja sam se setio gde sam to video. I ja kažem: "Vladimire Vladimiroviću, stani, predsedniče, aj pročitaj mi te podatke za Poljsku. " On kaže: "Pa nije važno. " Ali bio je fer, opet, u razgovoru. A ja kažem: "Ne, ne, meni je važno. Aj pročitaj." I onda je on to hteo da preskoči, jer mu je bilo neprijatno, jer stvarno nema ničeg. I onda je on to shvatio, ali je čitao sa papira. I vidi se da je prvi put čitao sa papira. Međutim, pre nego što sam izašao, ostali smo nasamo, i on mi je rekao: "Bio si u pravu, sad znaš." Jer sam mu ja rekao: "To si dobio od mog izdajnika. Nisi ovo dobio od srpskog rodoljuba. Ovo si dobio od mog izdajnika. " Zato što je taj trebalo da služi Srbiji, a ne nekoj drugoj zemlji. Kad smo izlazili, on mi je rekao: "Ti znaš šta ti je činiti. U pravu si, ovaj jedan deo smo dobili od tog i od tog" - naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, jednom je išao kod Putina kući i odneo mu ikonu na poklon.