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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić snositi odgovornost zbog incidenta sa odbornicom Skupštine grada iz redova "Kreni promeni" Tatjanom Mićić.

"I dalje mislim da je on odgovoran što se nije sklonio. Sasvim je jasno svakome sve na osnovu snimka. I meni je sve jasno", rekao je Vučić.

Dodao je da Šapića krivi što se nije sklonio na drugu stranu.

"Ali on, niti je tu ženu udarao, niti bilo šta drugo, ali svejedno, odgovornost snosi i snosiće", poručio je Vučić.

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