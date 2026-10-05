Politika
"ODGOVORAN JE ŠTO SE NIJE SKLONIO" Vučić: Šapić će snositi odgovornost zbog incidenta sa Mićić
- Aleksandar Vučić je rekao da Aleksandar Šapić snosi odgovornost za incident sa odbornicom Tatjanom Mićić.
- Istakao je da Šapić nije udario Mićić, ali da je morao da se skloni i izbegne sukob.
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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić snositi odgovornost zbog incidenta sa odbornicom Skupštine grada iz redova "Kreni promeni" Tatjanom Mićić.
"I dalje mislim da je on odgovoran što se nije sklonio. Sasvim je jasno svakome sve na osnovu snimka. I meni je sve jasno", rekao je Vučić.
Dodao je da Šapića krivi što se nije sklonio na drugu stranu.
"Ali on, niti je tu ženu udarao, niti bilo šta drugo, ali svejedno, odgovornost snosi i snosiće", poručio je Vučić.
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