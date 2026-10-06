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U Čačku se sinoć dogodio incident na bini na skupu koji je organizovala "Studentska lista", kada je jedan od učesnika skupa napio i umalo se nije potukao sa ostalim učesnicima oko mikrofona, a nekoliko blokadera je fizički pokušavalo da ga spreči u pokušaju da govori i na kraju su ga izgurali sa bine! Nakon ovog skandaloznog incidenta na bini u Čačku, gde su umalo prebili sopstvenog redara, građani u šoku postavljaju pitanje da li to znači da ako plenum ne odobri, običan čovek više ne sme ni reč da kaže!?

Korisnici društvenih mreža zaključili su da su ovakvi i slični incidenti jasna slika onoga što bi zadesilo čitavu zemlju kada bi Studentska lista došla na vlast.

- Oni su prebili svog čoveka (redara) koji se popeo na binu da kaže da se ne slaže sa njima! Kako se bliži izborni poraz tako su oči krvave i ne bira se osoba na kojoj će da se sprovodi nasilje! Jezivo! - navodi se u jednoj od objava.

Građani i svedoci ovog skandala otvoreno poručuju da je na bini u Čačku viđeno pravo divljaštvo, uz poruku da će na kraju sami sebe početi da jure i jašu.

"Ko se ono beše pozivao na slobodu govora? Ako plenum ne odobri, nema ni govora!", "ovo je prava slika onoga što nas čeka sa njihovom blokaderskom listom - nasilje agresija i divljaštvo", "Ko ne misli kao oni, neće dobro proći. Ne trpe nikog i ništa, samo zlo u ljudima", bili su samo neki od komentara zgorženih građana na društvenim mrežama.