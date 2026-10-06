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Medicinska sestra u penziji raskrinkala je prvog na blokaderskoj listi Iliju Srdanovića.

Tokom anketiranja prolaznika na Limanskoj pijaci, novinari su razgovarali i sa jednom starijom gospođom za koju se ispostavilo da iz prve ruke zna ko je i kakav je zapravo Ilija Srdanović, prvi na Studentskoj listi.

Ilja Srdanović poznat po vređanju žena Foto: Maxim Konankov/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pritnscreen

Ona je navela da je kao medicinska sestra radila u istoj zdravstvenoj ustanovi kao Srdanović.

Na pitanje da li lično poznaje Srdanovića, odgovorila je potvrdno i ispričala da o njegovom radu više zna njena nekadašnja koleginica, koja je prošle godine otišla u penziju.

- Kažu, nikada nije lečio, ništa nije radio - izjavila je ona.

Upitana o Srdanovićevom odnosu prema ženama, odnosno da li je bio nasilan odgovorila je potvrdno:

- Ih... Samo, svi su ćutali. Znate kako je... Zbog njega se stidim što sam u zdravstvu, verujte.

Bivša medicinska sestra se osvrnula i na predizborne aktivnosti Studentske liste