MEDICINSKA SESTRA OTKRILA PRAVO LICE SRDANOVIĆA! "Nikada nije lečio, ništa nije radio" ima i poruku za Studentsku listu: Rekli su za penzionere... (VIDEO)
Medicinska sestra u penziji raskrinkala je prvog na blokaderskoj listi Iliju Srdanovića.
Tokom anketiranja prolaznika na Limanskoj pijaci, novinari su razgovarali i sa jednom starijom gospođom za koju se ispostavilo da iz prve ruke zna ko je i kakav je zapravo Ilija Srdanović, prvi na Studentskoj listi.
Ona je navela da je kao medicinska sestra radila u istoj zdravstvenoj ustanovi kao Srdanović.
Na pitanje da li lično poznaje Srdanovića, odgovorila je potvrdno i ispričala da o njegovom radu više zna njena nekadašnja koleginica, koja je prošle godine otišla u penziju.
- Kažu, nikada nije lečio, ništa nije radio - izjavila je ona.
Upitana o Srdanovićevom odnosu prema ženama, odnosno da li je bio nasilan odgovorila je potvrdno:
- Ih... Samo, svi su ćutali. Znate kako je... Zbog njega se stidim što sam u zdravstvu, verujte.
Bivša medicinska sestra se osvrnula i na predizborne aktivnosti Studentske liste
- Idu sada od stana do stana. Zvonili mi. Ja im kažem: "Šta hoćete? Ja ne glasam. Vi ste rekli da od 65 godina ne mogu da glasaju, doviđenja" - ispričala je ona.