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Blokaderska perjanica Jovo Bakić, sociolog i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i jedan od "prvaka" blokadersko-studentske liste, prevazišao je i sam sebe po bruci i sramoti uporedivši vladiku Nikolaja sa jednim Alojzijem Stepincem?!

- Srbi Pija XII zovu fašističkim papom, ako je Pije XII fašistički papa onda šta je Nikolaj Vladimirović i ako je Alojzije Stepinac ustaški kardinal, šta je ovaj, rekao je Bakić koji je u subotu uveče u Novom Pazaru izrekao jezive pretnje huškajući građane Srbije jedne na druge govoreći o "rekama krvi", vređavši i preteći političkim neistomišljenicima a najbizarniji trenutak te večeri bio je kada je Bakić izazvao svoje saborce u publici da laju kao psi?!

Kad je reč o papi Piju XII, u Vatikanu se čuva njegova arhiva koja je postala dostupna istoričarima 2. marta 2020. godine, a iz koje, prema prvim istraživanjima proizilazi da je bio upoznat sa ubistvima koja su se odvijala u Drugom svetskom ratu.

Vladika Nikolaj Velimirović odbio je da sarađuje s nacistima tokom okupacije, odbio je da učestvuje u stvaranju pronacističke vlade nacionalnog spasa.

Alojzije Stepinac je posle proglašenja NDH podržavao ustaški režim i zalagao se za opstanak NDH u kojoj je bio generalni apostolski vikar ustaške vojske.

Kako se može pročitati, Stepinčevo delovanje u periodu rata se ogledalo u iskazivanju vernosti neprijateljskoj sili, saradnicima okupatora, u radu na pokrštavanju pravoslavnog stanovništva u NDH.

Nakon završetka Drugog svetskog rata, sud ga je 1946. godine osudio kao ratnog zločinca zbog saradnje sa NDH, nakon čega je proveo ostatak života u kućnom pritvoru i u zatvoru. Papa Pije XII ga je 1952. godine imenovao za kardinala.

Tadašnji nadbiskup Stepinac prvi put se sastao s Antom Pavelićem 16. aprila 1941, četiri dana nakon proglašenja NDH i izrazio punu podršku ustaškoj novooformljenoj državi.

U pismu papi od 14. juna 1941, Stepinac se zalaže da Vatikan prizna NDH i kaže: "Ne sumnjam Sveti Oče da se ovdje vodi očajna borba na život i smrt između šizme koja je predstavljena u srpstvu i katoličanstva predstavljenog u Hrvatima".