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Pravi program Studenstke liste je otkriven! Nema više nikakve sumnje šta je cilj ove liste - OTCEPLJENJE VOJVODINE!

I to je potvrdio Nenad Čanak, jedan od najvećih promotera Studentske liste, koji je javno izneo njihov program (a na koji je Aleksandar Vučić upozoravao tokom citavih "studentskih" protesta) - Vojvodina republika! Da se donese Ustav Republika Srbija i Vojvodina.

Kaže Čanak:

"Kako god se ovi izbori završili, oni ne znače i kraj istorije. Ko god da na njima pobedi i formira Vladu, predlažem mu da počne razgovore o Vojvodini. Jer, Ti (Aleksandre Vučiću) dobro znaš da ko neće da RAZGOVARA, posle mora da PREGOVARA".



Nakon ovakve objave, jasno je da je istina ono na šta je Aleksandar Vučić upozoravao od početka blokaderskih protesta, a to je da im je jedan od glavnih ciljeva da sruše Srbiju, da je raskomadaju i otcepe Vojvodinu.

- Nenad Čanak je samo glasnogovornik Studentske liste ali on govori istinu. U ovom slučaju on je rekao potpunu istinu, ogolio istinu do kraja i potrebno je pokloniti punu pažnju njegovim rečima, jer on o tome ne odlučuje, ali svakako iznosi šta su planovi i Studentske liste i njihovih gazda u inostranstvu - upozorava istoričar Ognjen Karanović.

On smatra da je sada potpuno jasno da nije u pitanju čak ni politički poredak ili političko-pravni sistem Srbije u najširem smislu reči.

- Njih zanima, na prvom mestu, da uklone Aleksandra Vučića, potpuno nelegalno i nelegitimno, sa pozicija političke vlasti, kako bi suverenistička pozicija države Srbije i suverenizam kao ideološki fundament ustrojstva naše zemlje bili do maksimuma ograničeni ili zauvek dezaulisani iz političkog života naše zemlje - naglašava naš sagovornik.

Kako objašnjava, sa ovakvim planom Studentske liste naša država prestala bi suštinski, iako ne i formalno-pravno, da postoji, a njen ugled i njen značaj bili bi svedeni na nivo jedne Hrvatske ili Crne Gore, koje su ništa drugo nego "šalterske filijale volje pojedinih velikih sila u svetu".

Ognjen Karanović Foto: Youtube printscreen/Kosovo online

- I tu ne bi bio kraj. Država Srbija, koja se prostire od Subotice do Šar planine i od Stare planine do reke Drine, a zašto ne i dalje, neprihvatljiva je za interese pojedinih velikih sila. Studentska lista ima zadatak da te granice Srbije, kao i naše nacionalne interese, svede na minimum ili na meru prihvatljivu upravo tim velikim silama.

I sada je jasno i zbog čega im je Vučić kriv, zbog čega je trn u oku!

Zato što NE DA NA SRBIJU!

Foto: Marko Karović

Pre nekoliko dana, upravo je Vučić na mitingu u Sremskoj Mitrovici rekao da je to mesto bilo drugo se narod okupio i rekao: nećete da nam otcepite Vojvodinu.

- Pošto smo videli, i tada na vreme, osetili da iza cele priče se kriju i Bojan Pajtić i Nenad Čanak i svi oni koji bi želeli da odvajaju Vojvodinu od Srbije. I na vreme smo to prepoznali. I uspeli smo, uspeli smo u tome da, pre svega, podignemo slobodarsku Srbiju koja je krenula da se odupire. I ne zaboravite: mnogo je teško onima koji hoće da razbiju Srbiju kada Srbin oseti da mu državu uzimaju. Zato je bilo važno, jer je to bila klica otpora po celoj Srbiji, onima koji su uz inostranu pomoć želeli državu da nam sruše - poručio je Vučić.

Ognjen Karanović ističe da je Aleksandar Vučić zaista proročki prepoznao te planove blokadera još u januaru 2025. godine, kada je i kazao da je krajnji cilj blokaderskog pokreta odvajanje Vojvodine od Srbije.