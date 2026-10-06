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Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija i kandidat za budućeg premijera Srbije, upravo je napravio najavljeni zaokret u predizbornoj kampanji koji je prethodno najavio obrativši se narodu u Vrbasu.

Vučić je tada najavio "veliki zaokret" u kampanji, našalivši se na račun Ilije Srdanovića i njegovog nedolaska na duel. Vučić je poručio da će, pošto do duela nije došlo, ubuduće nositi stolicu sa sobom i "razgovarati" sa praznom stolicom, koja će predstavljati Srdanovića.

- Dijalog sa kamenom za kupus, rekao je danas Vučić, sprovevši svoju ideju u delo i objasnivši zašto je to uradio:

- Koliko god puta sam pozivao, Vučiću na "ignor" si... Pošto nisam imao drugog načina, stavio sam sliku Srdanovića i kamen za kupus, rekao je Vučić naglasivši da će svuda sa sobom nositi tu praznu stolicu jer drugu priliku za duel neće imati a da se za kamen za kupus odlučio kao podršku blokaderima.

Međutim, istovremeno poslao je i verovatno najvažniju poruku uoči izbora 25. oktobra da rušenja, cepanja i otcepljivanja Vojvodine neće biti kao ni nikakvih razgovora ni pregovora na tu temu.

Foto: Instagram Printscreen

O Nenadu Čanku: O federalizaciji, konfederalizaciji ili rušenju Srbije nećemo da razgovaramo, ma kako vi za to imali podršku bilo koga iz inostranstva

- I pošto nemam drugog načina, i ne postoji druga mogućnost, jer oni to ne žele da rade (duel), ja ću danas da raspravim sa gospodinom Srdanovićem jednu važnu temu. I uopšte neću ni njega ni bilo koga da ni podaštavam, jer bih time sebe ponižavao, građane Srbije.

- Hoću da odgovorim na ono što su juče izneli kao svoj glavni program, veoma ozbiljno osmišljen, ako se ne varam, u 8 tačaka, koji je izneo njihov ideolog, glavni protagonista i podržavalac studentske liste, gospodin Nenad Čanak.

- Nenad Čanak je, naime, rekao da posle izbora moraće da se pregovara o statusu Vojvodine, jer bolje je da se odmah otvore razgovori o federalizaciji Srbije, ili će morati da se pregovara. Ja sam znao da je to vaš program, gospodine Srdanoviću, samo sam želeo da to konačno javno istaknete.

- I o tome neće biti ni razgovora ni pregovora. Možemo da razgovaramo o tome šta žele građani na severu Srbije, šta žele ljudi u Vojvodini, koje nove puteve, koje nove bolnice, koje nove pruge, naučno-tehnološke parkove, fakultete, univerzitete, o svemu možemo da razgovaramo.

- A o federalizaciji, konfederalizaciji ili rušenju Srbije nećemo da razgovaramo, ma kako vi za to imali podršku bilo koga iz inostranstva. I ono što je takođe važno, što je vaš ideolog naglasio i velikim boldovanim slovima podvukao, kako je Kosovo "nezavisno"—pa jeste u delu zemalja u svetu tako prihvaćeno, ali za Srbiju i za srpski narod nije, i nikada neće. I za veći deo sveta nije, i to nije slučaj. Žao mi je što tako mislite, gospodine Srdanoviću, a drago mi je što ste konačno iskazali, preko iz usta Nenada Čanka, šta je to što je vaša politika.



- Jer ako nije, ja vas molim i tražim da to demantujete. Želim da to demantujete. Želim da kažete da to nije istina, i želim da kažete da sve ono što je on izgovorio nije vaša politika. I zato vas još jedanput pozivam: razumem da će da pobedi i kamen za kupus, ali bi bilo veoma važno da sučelimo argumente da javnost u Srbiji može da čuje precizno šta je vaša politika, i da mi u lice kažete kako to—

- Ipak neće biti vaša politika, jer se plašim da se i ovaj kamen ne istopi od podrške koju rapidno gubite. Hvala vam za današnji duel; ja ću stolice da nosim svuda sa sobom, pa ću tako s vremena na vreme s vama da razgovaram, jer znam da drugu priliku neću da dobijem, zaključio je Vučić.