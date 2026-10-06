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Lider SNS Miloš Vučević najoštrije je osudio je izjavu kandidata na Studentskoj listi i profesora Jova Bakića u kojoj izjednačava Svetog vladiku Nikolaja Velimirovića, velikana srpske duhovnosti, književnosti i žrtvu nacističkog logora Dahau, sa kardinalom Alojzijem Stepincem, duhovnim pokroviteljem NDH, nije samo istorijska neistina već direktna uvreda za svakog pristojnog građanina Srbije, smatrajući je sramnom.

Miloš Vučević Foto: Printscreen Instagram

- Izjava Jova Bakića predstavlja još jedan u nizu sramnih i otrovnih napada na temeljno tkivo srpskog naroda, našu veru i istorijsko pamćenje. Izjednačiti Svetog Vladiku Nikolaja Velimirovića, velikana srpske duhovnosti, književnosti i žrtvu nacističkog logora Dahau, sa kardinalom Alojzijem Stepincem, duhovnim pokroviteljem NDH, nije samo istorijska neistina, već direktna uvreda za svakog pristojnog građanina Srbije.

Ovakav stav jasno pokazuje suštinu politike takozvane blokaderske opozicije i njihovih ideologa, jer je reč o potpunoj odrođenosti od sopstvenog naroda, gde im nacionalne vrednosti, svetinje i istorijske žrtve ne znače ništa. Oni su spremni da gaze po sopstvenoj tradiciji zarad jeftinih političkih poena i dopadanja inostranim centrima moći - naveo je Vučević na Instagramu.

Kako je rekao, pored toga, po sredi je besramni istorijski revizionizam, jer stavljanje u isti koš žrtve i onih koji su blagosiljali stradanje stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma, predstavlja moralno posrnuće i otvoreno ruganje žrtvama.

- Na kraju, ovo je čist dokaz političke nemoći i nedostatka bilo kakvog programa, jer kada nemaju šta da ponude građanima Srbije, ni ekonomski plan, ni infrastrukturu, ni političku stabilnost, oni pribegavaju udaru na ono što je našem narodu najsvjetije. Srpska napredna stranka, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, nastaviće dosledno da štiti srpski nacionalni identitet, kulturu sećanja i ugled Srpske pravoslavne crkve.