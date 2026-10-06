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- Kad ih pozovete na dijalog i debatu, svi junaci nikom ponikoše! Ipak, strašno su hrabri kad misle da odgovora nema. Kad vidim kakvim se argumentima, čitaj uvredama, služe, shvatim da ih onaj kamen za kupus odlično predstavlja, poručio je Aleksandar Vučić koji je danas izneo praznu stolicu na koju je stavio sliku Ilije Srdanovića, "prvaka" tzv. studentske liste, i kamen za kupus kao podršku blokaderima.

Tako je slikovito prikazao svu suludost njihove odluke da ne izađu ni na jednu debatu, dijalog ili duel kako bi građanima Srbije konačno rekli koji je njihov plan i program i za šta se u stvari uopšte zalažu.

"Blokaderi reagovali histerično: Lud nam je bivši predsednik"

Vučić se tim povodom oglasio za volanom svoje škode i poručio sledeće:

- Dragi narode, jutros sam, čini mi se, na jedan upečatljiv način pokazao besmisao izbegavanja televizijskih debata, bilo kakvih debata, duela i ukazao na to koliko je štetno i loše kada neko od političkih prvaka beži od razgovora, beži od dijaloga.

- Na to su reagovali sa takozvane studentske blokaderske liste, histerično, nervozno. Oduševljen sam kako su reagovali. Videli ste, ne postoji niko ko nije gotovo izgubio razum zbog jednog razumnog pokazivanja kako neko izbegava svoje demokratske obaveze.

- I svi mogući komentari, tipa: "vidite, lud nam je bivši predsednik", a od ferveksa, ne znam šta mu se dogodilo, neko koristi ferveks, ja ne znam šta je kokain, nisam nikada ni video u životu, tako da ne ljutite se što koristim ferveks.

- A onda kažu: "pa ni Kaligula, ni Oto Bavarski nisu bili ovakvi". Pa nisu. Sigurno da nisu. Nisu hteli da razgovaraju sa protivnicima kao ja, ali su imali karakteristike onih koji neće da razgovaraju sa protivnicima, koji bi da nikada ni za šta ne pitaju narod, baš sve ono što vi radite.

"Možete da mislite, kad od tako ludog izgubite onako ubedljivo..."

- Ali sam mnogo srećan zbog vaše nervoze, mnogo srećan zbog toga što one koje ne možete da pobedite, i od onih od kojih ne možete da budete uspešniji u radu, u znanju, kako hoćete, i poštovanju demokratskih pravila i procedura, morate da proglasite za lude.

Nego, imam za vas još jednu nezgodnu stvar: možete da mislite, kad od tako ludog izgubite onako ubedljivo kako ćete da izgubite 25., možete da mislite, kad postanem pametan, normalan, sa kolikom razlikom ću i u narednim godinama da vas pobeđujem.

- Srbija pobeđuje, zaključio je Vučić.

Kurir.rs

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