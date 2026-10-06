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Srbin R. T. (1959) iz Suvog Grla, opština Srbica, uhapšen je danas u Gazivodu kod Zubinog Potoka, pod sumnjom da je navodno izvršio ratni zločin.

Prema saznanjima, on je posle podne odveden u Južnu Mitrovicu, nakon čega bi trebalo da bude prebačen u zatvor Lipljan.

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, potvrdila je porodica uhapšenog.

Tim povodom oglasila se i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, koja je saopštila je da je hapšenje Radenka T. iz Suvog Grla, u opštini Srbica, izvršeno sa ciljem dodatnog pritiska na srpski narod na KiM, kao i stvaranja "lažnog političkog narativa o Srbima kao zločincima" zbog presude liderima OVK u Hagu.

U saopštenju se naglašava da je Radenku T. obezbeđen advokat.

Iz Kancelarije za KiM navode da se hapšenje dogodilo u jeku političke krize u Prištini i ocenjuju da se radi o politički motivisanom postupku.

- Kad god Kurti ima političku krizu u Prištini, on pokušava da je zamaskira napadima na srpski narod na Kosovu i Metohiji, protivpravnim i politički motivisanim hapšenjima, rušenjem srpske imovine i drugim jednostranim potezima - navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da je Radenko T. uhapšen zbog navodnog ratnog zločina i ističu da on, prema njihovim navodima, "čak nikada nije ni bio deo policijskih snaga".

- Radenku T. je obezbeđen advokat, a naši predstavnici na terenu u kontaktu su sa njegovom porodicom kako bi mu se obezbedila pravna zaštita, a njegovoj porodici potrebna podrška - navode iz Kancelarije.

Kako se dodaje, Kancelarija za KiM obavestiće o njegovom slučaju sve relevantne međunarodne misije, uz zahtev da ovaj slučaj uzmu sa najvećom ozbiljnošću i reaguju povodom ovog politički motivisanog hapšenja.