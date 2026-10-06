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Slobodan Prvanović, profesor, naučni savetnik Instituta za fiziku u Beogradu i jedan od istaknutijih ljudi koji su podržavali Studentsku listu direktno je poručio: "Studenti ne pobeđuju!". Samo dva dana kasnije otkrio je i šta je doživeo nakon što je svojim istomišljenicima saopštio ono što nisu želeli da čuju.

On se oglasio na društvenoj mreži Iksu i istakao da su mu, nakon objave u kojoj je ocenio da studenti "nažalost neće da pobede", pojedini korisnici psovali pokojnu majku.

- Prema najnovijem istraživanju javnog mnjenja: STUDENTI NE POBEĐUJU! Ukoliko želite da me zbog ovog tvita vređate i psujete, izvolite u salonu - stoji u objavi Prvanovića na Iksu.

Foto: Printscreen X

- Nakon što sam napisao da studenti NAŽALOST neće da pobede, nekoliko umobolnika mi je psovalo pokojnu majku - napisao je Prvanović.

- 26. okto(m)bra se setite šta sam vam rekao jučeras, a zbog čega ste me ispsovali i izvređali. Nažalost, nikakvu "kintu" nisam dobio zbog toga što sam vam rekao da studenti neće da pobede i da nemaju nikakve šanse da pobede. Ložite se i dalje, a 26. okto(m)bra mene okrivite za sve - napisao je Prvanović.

Nakon toga, zbog niza uvrede koje su stigle na njegov račun, poručio je:

- Nakon što sam napisao da studenti NAŽALOST neće da pobede, nekoliko umobolnika mi je psovalo pokojnu majku, bio mi je blokiran nalog kad sam jednoj od tih džukela ponudio da mi opsuje majku u lice, a da ga ja onda odrobijam i najavljeno mi je da ću dobiti otkaz kad studenti pobede.

- Molim vas da ne psujete moju pokojnu majku. Meni možete da kažete šta god hoćete, nikoga nisam i neću da blokiram, ali moje pokojne roditelje ostavite da počivaju u miru, stoko umobolna - napisao je Prvanović, nakon čega je situacija eksalirala i gde se on ponovo obratio:

- Idioti poremećeni, nemojte da mi psujete pokojnu majku! Ostavite moje pokojne roditelje da počivaju u miru. Ja vaše roditelje nisam i neću nikada ni da pomenem, a ne tek da psujem. Molim vas, nemojte ni vi moje, stoko umobolna.

Foto: Printscreen X

Tako čovek koji je do juče sa svojim političkim istomišljenicima delio isti cilj, postade preko noći meta teških uvreda nakon što je izneo procenu koja se delu tog kruga nije dopala.