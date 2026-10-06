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Istoričarka Irena Ljubomirović, profesorka Filozofskog fakulteta u Nišu i jedna od javno angažovanih podržavalaca blokaderskog pokreta, izašla je u javnost da pozove građane na protest u ime Studentske liste ali je zapravo otkrila diletantizam i površnost grupe koja se okupila da preuzme vlast i vodi državu.

Čak i da nije istoričar po struci, ono što je ona izgovorila je težak blam. Ona je, naime, napravila neverovatnu grešku - pobrkala je dve istorijske ličnosti i dve potpuno različite epohe srpske istorije.

Ljubomirović, kao što se vidi na snimku, poziva na okupljanje na "trgu kralja Milutina", umesto da izgovori ime kralja Milana, po kojem niški trg nosi ime. Time je ova istoričarka iz blokaderskih redova praktično spojila dve istorijske ličnosti koje su živele u različitim epohama.

Ovaj gaf posebno dobija na težini imajući u vidu da je reč o profesorki istorije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Umesto da građanima govori o istorijskim činjenicama, profesorka je pred kamerom pokazala da je pobrkala srpke kraljeve.