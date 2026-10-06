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Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da će skup liste oko SNS - "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu biti najveći skup u izbornoj kampanji ove stranke.

"Vidimo se uskoro na velikom skupu u Novom Sadu. Očekujemo Aleksandra (Vučića), mnogo važnih ljudi, ali i građane iz cele Vojvodine i Srbije. Mislim da će to biti najveći skup u našoj kampanji. Da kažemo da je Novi Sad slobodarski grad, a ne okupiran od šačice plenumaša i zborova. Kakav je to šamar Politu Desančiću, Miletiću, Zmaju, Lazi Kostiću, onima koji su stvarali duh Srpske Atine, da nam se sve svede na zborove i plenume", rekao je Vučević gostujući na Novosadskoj televiziji.

Komentarišući odbijanje televizijskog duela Ilije Srdanovića sa Aleksandrom Vučićem, Vučević je rekao da je prvi na tzv. studentskoj listi time "stavio građane na ignor".

"Srdanović je prvi na listi, lider te liste. Koga spremaju za predsednika Vlade je drugo pitanje. On je lice njihove liste. Jedna od naše dve liste odneće pobedu. Blokaderi odbijaju TV debatu i to sa onim za koga su rekli da je nečovek, kriminalac, glup, nepomenik. Onaj Srdanovićev video je pun prezira, kada je pominjao ignor. Srdanović i blokaderi su građane stavili na ignor. Ako ne vide potrebu da suoče mišljenja poručili su građanima - baš nas briga za vas. Stavljanje građana na ignor je strašno", naglasio je Vučević.

Prema njegovim rečima, Aleksandar Vučić je u kampanji posvetio paznju svakom čoveku i dodao da je to odgovoran pristup.

"On je kandidat na listi, nije predsednik države. I pored toga, drži reč. Podneo je ostavku, a nije morao da bi učestvovao u parlamentarnoj utakmici. Njegova odluka da podnese ostavku je čestita i časna. Ide u utakmicu kao narodni čovek”, naveo je Vučević.

Prema njegovim rečima, druga strana nema konkretne odgovore, a želja im je da se odreknemo svega nacionalnog.

"Oni ne kriju da smatraju da smo genocidan narod, jer je po njima Srebrenica genocid. Oni kažu hoćemo da se Srbija odrekne svega nacionalnog, Kosova i Metohije, Republike Srpske, da nema Bože pravde... Oni pokušavaju da obmanu javnost tako što ponude svima šta vole da probaju, kao u poslastičarnici. Svakom ponude ponešto. Nemaju odgovore. Varaju građane sa patriotskom pričom", kazao je Vučević.

Komentarišući izjavu Jove Bakića, u kojoj izjednačava vladiku Nikolaja Velimirovića sa Alojzijem Stepincem, Vučević je rekao da je Bakić "pravi naslednik najradikalnijih primeraka koji bi streljali, kao 45-te".

"Kad bi morao da rangira sveštena lica, prvi bi bio Vladika Velimirović kao zločinac. Nije spomenuo da je vladika bio u logoru. Bakić pokazuje svoje lice i ja sam sa jedne strane srećan što to javno kaže, jer mi je lakše da narod čuje šta oni misle o svemu", naveo je Vučević.